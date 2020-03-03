Apple заплатить по $25 компенсації власникам iPhone

Компанія Apple заплатить по $25 компенсації власникам смартфонів за те, що в міру випуску нових моделей робота старих телефонів сповільнюється.

Щоб врегулювати судовий процес Apple погодилася заплатити до $500 млн.

Це поширюється на американських власників iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus або SE, на яких встановлена ​​операційна система iOS 10.2.1 або пізніша версія.

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Це також стосується власників iPhone 7 і 7 Plus в США, які працювали з iOS 11.2 або більш пізньої версії до 21 грудня 2017 року.

Після перших протестів з приводу сповільненої роботи iPhone, Apple вибачилася і знизила ціну на змінні батареї до $29 з $79.

Раніше Факти ICTV писали, що через вірус в Китаї виробництво Apple під загрозою зриву.