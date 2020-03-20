Microsoft показав новий дизайн системи Windows 10

У мережі з’явився відеоролик із новим дизайном системи Windows 10.
Компанія Microsoft присвятила відео досягненню 1 млрд користувачів операційної системи.
У тизері показано, яким спочатку був інтерфейс Windows 10 і як він змінювався.
Серед нововведень – біла тема і нові іконки офісного пакету, оновлене меню Пуск і Провідник.
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Коли презентують новий інтерфейс, не уточнюється.
Нагадаємо, 14 березня засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вийшов зі складу Ради директорів корпорації. За його словами, він хоче більше часу присвятити благодійним проектам.
Джерело: Директор по продукту Microsoft Панос Май
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