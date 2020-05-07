125 років тому, 7 травня 1895 року російський фізик Олександр Попов продемонстрував перший радіоприймач. З 1945 року 7 травня стали відзначати як День радіо.

П’ять цікавих фактів про радіо:

1. Вперше експеримент по передачі радіосигналу був проведений у 1868 році зубним лікарем з США Махлоном Лумісом. За допомогою повітряних зміїв він піднімав два дроти на велику висоту.

У той же рік він зміг передати сигнал на відстань більше 20 км. Першу ж радіограму, яка складалась із слів Генріх Герц, передав фізик Олександр Попов у березні 1896 року.

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2. Найвідоміша пам’ятка Парижа Ейфелева вежа стоїть і донині саме завдяки радіо. Вона була побудована для виставки 1889 року, а через 20 років її планували демонтувати. Однак після відкриття радіо було прийнято рішення встановити на неї антени, які збільшували дальність і силу сигналу.

3. 18 квітня 1930 року в ефірі BBC весь день грала музика. Це пояснили тим, що ніяких гідних новин в цей день не було.

4. У 1938 році на радіо пролунав спектакль за мотивами книги Герберта Уеллса Війна світів, який викликав паніку в деяких містах США. Багато слухачів подумали, що повідомлення про напад марсіан і знищення Білого дому реальні і тому почали дзвонити до державних та новинних служб.

5. Перша інтернет-радіостанція почала свою роботу у 1993 році і носила назву Internet Talk Radio. Її першим радіоведучим став письменник Карл Маламуд.

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