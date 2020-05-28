Samsung випустить власну банківську картку Samsung Money

Компанія Samsung анонсувала випуск власної банківської карти Samsung Money.

Для гарантії безпеки на ній не буде жодних персональних даних.

Презентація банківської картки від Samsung запланована на літо 2020 року.

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На картках Samsung Money не вказуватимуть номер, дату випуску, CVV-код та підпис власника.

Також діятимуть функції кешбеку та безконтактної оплати. Усі опції можна буде здійснювати через додаток Samsung Pay.

Після випуску картка Samsung буде доступна для жителів США, коли вона з’явиться в інших країнах світу – поки невідомо.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, як оформити картку Приватбанку онлайн, не виходячи з дому.

Джерело: The Verge