У поліції штату Массачусетс в США робопес Spot пройшов тренування з спецпризначенцями.

Робопса використовували, як розвідника у приміщеннях та тісних коридорах. Завдяки встановленій камері на роботу, копи могли бачити все що твориться у небезпечних місцях.

Поліцейські пояснили, що не могли використовувати робопса для того, щоб завдавати шкоди людям.

Джерело: Вoston Вynamics

Відео: Вoston Вynamics