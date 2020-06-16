Розробники роботів із США Boston Dynamics почали продавати свого роботизованого собаку Spot.
Придбати механічного чотирилапого можна за $74,5 тис., заявили у компанії.
У Boston Dynamics готові серійно продавати його в інші країни.
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Хто такий Spot
Робота Spot презентували у 2017 році. Це зменшена версія іншого робопса – BigDog
Spot пересувається на чотирьох лапах, які рухаються за допомогою електромотора.
На спині є вбудований інтерфейс для підключення додаткового обладнання.
Комісар Spot на службі правопорядку
У поліції штату Массачусетс в США робопес Spot пройшов тренування з спецпризначенцями.
Робопса використовували, як розвідника у приміщеннях та тісних коридорах. Завдяки встановленій камері на роботу, копи могли бачити все що твориться у небезпечних місцях.
Поліцейські пояснили, що не могли використовувати робопса для того, щоб завдавати шкоди людям.
Джерело: Вoston Вynamics
Відео: Вoston Вynamics