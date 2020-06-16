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Факти / Lifestyle

Компанія Boston Dynamics назвала ціну робопса Spot – хто може придбати

Розробники роботів із США Boston Dynamics почали продавати свого роботизованого собаку Spot.

Придбати механічного чотирилапого можна за $74,5 тис., заявили у компанії.

У Boston Dynamics готові серійно продавати його в інші країни.

Читайте: Робособаки Spot від Boston Dynamics розганяють людей у парках Сінгапура

Хто такий Spot

Робота Spot презентували у 2017 році. Це зменшена версія іншого робопса – BigDog

Spot пересувається на чотирьох лапах, які рухаються за допомогою електромотора.

На спині є вбудований інтерфейс для підключення додаткового обладнання.

Комісар Spot на службі правопорядку

У поліції штату Массачусетс в США робопес Spot пройшов тренування з спецпризначенцями.

Робопса використовували, як розвідника у приміщеннях та тісних коридорах. Завдяки встановленій камері на роботу, копи могли бачити все що твориться у небезпечних місцях.

Поліцейські пояснили, що не могли використовувати робопса для того, щоб завдавати шкоди людям.

Джерело: Вoston Вynamics

Відео: Вoston Вynamics

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