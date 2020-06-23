Apple відмовляється від процесорів Intel

На конференції WWDC корпорація Apple заявила, що відмовляється від процесорів Intel у своїх комп’ютерах. Замість них використовуватимуть власноруч розроблений процесор.

Після закінчення переходу всі пристрої Apple працюватимуть на процесорах єдиної архітектури.

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Перший комп’ютер на новому процесорі Apple планує випустити до кінця року.

Користувачі зможуть легко запускати на нових комп’ютерах додатки, створені під старі процесори.

Apple представила iOS 14

На конференції WWDC Apple представила операційні системи для iPhone і iPad. Їхня бета-версія iOS 14 вийшла 22 червня.

У операційці з’явились віджети, які можна розміщувати прямо на робочому столі. Знайти усі доступні варіанти можна в Галереї віджетів.

Також тепер можна дивитися відео під час роботи в інших додатках. Переробили роботу голосового помічника Siri.

Джерело: Аpple