Компанія Apple випустила першу публічну бета-версію iOS 14, а також iPadOS 14.

Завантажити її можна на сайті бета-тестування Apple.

iOS 14 і iPadOS 14 представили в кінці червня, після цього їх тестували розробники.

Компанія, як і раніше, планує випустити фінальну версію iOS і iPadOS 14.0 цієї осені. Але Apple збирається випускати бета-версії кожні кілька тижнів протягом літа.

Пристрої, які підтримують iOS 14

Для того, що б отримати доступ до новітніх загальнодоступних оновлень можна зареєструвати такі пристрої:

iPhone,

iPad,

iPod touch,

Mac,

Apple TV

Apple Watch.

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У програмі бета-тестування Apple можуть взяти участь всі користувачі з дійсним Apple ID.

Найбільша зміна в iOS 14 – це введення віджетів на головному екрані, нова бібліотека додатків для перегляду всіх ваших додатків і можливість запуску кліпів додатків.

Фішки iOS 14

Apple анонсувала нову операційну систему iOS 14 на конференції WWDC 2020.

У новій iOS 14 вхідний дзвінок нарешті відображається в віджеті, а не на повний екран.

Про головні фішках iOS 14 можна почитати у нашому матеріалі.

Джерело: TechCrunch