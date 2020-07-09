Компанія Apple випустила першу публічну бета-версію iOS 14, а також iPadOS 14.
Завантажити її можна на сайті бета-тестування Apple.
iOS 14 і iPadOS 14 представили в кінці червня, після цього їх тестували розробники.
Компанія, як і раніше, планує випустити фінальну версію iOS і iPadOS 14.0 цієї осені. Але Apple збирається випускати бета-версії кожні кілька тижнів протягом літа.
Пристрої, які підтримують iOS 14
Для того, що б отримати доступ до новітніх загальнодоступних оновлень можна зареєструвати такі пристрої:
- iPhone,
- iPad,
- iPod touch,
- Mac,
- Apple TV
- Apple Watch.
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У програмі бета-тестування Apple можуть взяти участь всі користувачі з дійсним Apple ID.
Найбільша зміна в iOS 14 – це введення віджетів на головному екрані, нова бібліотека додатків для перегляду всіх ваших додатків і можливість запуску кліпів додатків.
Фішки iOS 14
Apple анонсувала нову операційну систему iOS 14 на конференції WWDC 2020.
У новій iOS 14 вхідний дзвінок нарешті відображається в віджеті, а не на повний екран.
Про головні фішках iOS 14 можна почитати у нашому матеріалі.
Джерело: TechCrunch