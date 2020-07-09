PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Apple випустила першу публічну бета-версію iOS 14

Компанія Apple випустила першу публічну бета-версію iOS 14, а також iPadOS 14.

Завантажити її можна на сайті бета-тестування Apple.

iOS 14 і iPadOS 14 представили в кінці червня, після цього їх тестували розробники.

Компанія, як і раніше, планує випустити фінальну версію iOS і iPadOS 14.0 цієї осені. Але Apple збирається випускати бета-версії кожні кілька тижнів протягом літа.

Пристрої, які підтримують iOS 14

Для того, що б отримати доступ до новітніх загальнодоступних оновлень можна зареєструвати такі пристрої:

  • iPhone,
  • iPad,
  • iPod touch,
  • Mac,
  • Apple TV
  • Apple Watch.

Читайте: iOS 14: 5 фішок, які Apple запозичила у Android

У програмі бета-тестування Apple можуть взяти участь всі користувачі з дійсним Apple ID.

Найбільша зміна в iOS 14 – це введення віджетів на головному екрані, нова бібліотека додатків для перегляду всіх ваших додатків і можливість запуску кліпів додатків.

Фішки iOS 14

Apple анонсувала нову операційну систему iOS 14 на конференції WWDC 2020.

У новій iOS 14 вхідний дзвінок нарешті відображається в віджеті, а не на повний екран.

Про головні фішках iOS 14 можна почитати у нашому матеріалі.

Джерело: TechCrunch

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка