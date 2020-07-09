Для того, щоб ваш пристрій працював справно, в ньому має бути достатня кількість вільної пам’яті. Зараз майже всі програми зберігають кеш, який з часом заповнює важливий вільний простір у вбудованій або змінній пам’яті. Факти ICTV розкажуть, як очистити пам’ять телефону на Android.

Кешовані мапи

На сьогодні існує велика кількість додатків з мапами міст і країн, у яких є функція офлайн-доступу. Для цього програма зберігає копію карти в пам’ять вашого телефону. Вона може робити це автоматично або за вашим запитом. Як тільки збережена карта буде непотрібною в офлайн-доступі, варто видалити її з пам’яті смартфона, тим більше Ви завжди зможете її повторно завантажити.

Кеш музики

Як і з картами, додатки для прослуховування музики можуть зберігати на пристрої ті композиції, які ви прослухали онлайн. Це робиться для того, щоб при повторному запуску не довелося чекати подгрузки звукової доріжки. Чистити кеш музики бажано раз на тиждень, якщо ви активно її слухаєте на смартфоні. Перед тим, як вирушити в поїздку, ви зможете повністю завантажити улюблений плей-лист.

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Чистка фото

Найпоширеніша проблема відсутності вільного місця в пам’яті смартфона – велика кількість фото. При цьому часто ці фото однакові. Після того, як ви зробили кілька фото, відберіть відразу ті, що подобаються вам, а решту видаліть. В ідеалі можна налаштувати відправку фото в хмарне сховище і налаштувати автоматичне видалення фотографій після копіювання. Для цього ви можете використовувати додаток Google Фото.

Кеш браузера

Якщо ви активно шукаєте інформацію на смартфоні, таку дію варто робити раз на кілька тижнів. Браузер на телефоні, так само як і на комп’ютері, зберігає в кеш дані сайтів і cookies, які можуть забрати досить велику частину пам’яті телефону.

Непотрібні програми

Видаліть зі смартфона додатки, які ви не відкривали більш ніж три місяці. Ви ними не користуєтеся, а місце в пам’яті телефону вони забирають.

Додатки для очищення пам’яті телефону на Android

Для того, щоб не допускати заповнення пам’яті, можна використовувати додатки, які допоможуть вам видаляти кеш, старі і невикористовувані файли. Зверніть увагу на All-In-One Toolbox, Systweak Android Cleaner, 360 Security. У момент, коли потрібно очищення пам’яті телефону, додаток надішле вам повідомлення і запропонує файли на видалення.