Крок 1. Очищення історії Safari і даних веб-сайтів
Вам потрібно видалити тимчасові файли та історію відвідувань, а також файли cookie. Для цього вам необхідно виконати такий шлях: Налаштування> Safari> Очистити історію і дані сайтів. А щоб видалити всю інформацію, в налаштуваннях Safari потрібно вибрати Доповнення> Дані сайтів> Видалити всі дані.
Крок 2. Відключення фотопотоку
Ця функція поширює по всіх пристроях, які підключені до вашого акаунту, останні 1000 фотографій. Таким чином технологія витрачає важливі мегабайти. Якщо ви активно не використовуєте цю функцію, її варто відключити. Це зробити можна тут: Налаштування> iCloud> Фото.
Крок 3. Синхронізація фото та відео з iCloud
Даний сервіс вивантажує автоматично в хмарне сховище мультимедійні дані з пристрою і видаляє їх з пам’яті. Таким чином, файли будуть завжди в доступі, а місця на iPhone не займатимуть. Підключити функцію можна ось так: Налаштування> iCloud> Фото.
Також варто переглянути скріншоти і видалити непотрібні.
Крок 4. Видалення додатків
Розмір додатків швидко збільшується за рахунок тимчасових даних, які вони зберігають під час використання. Тому важливо час від часу чистити кеш додатків і видаляти ті, якими ви рідко користуєтеся. Для того, щоб перевірити, скільки пам’яті забирає додаток, зайдіть у Налаштування> Основні> Статистика> Сховище.
Крок 5. Видалення музики
У Apple є технологія, яка дозволяє транслювати завантажену з iTunes музику через iCloud. Завдяки цьому, завантажувати її і зберігати на пристрої зовсім не обов’язково. Крім того, є багато програм, які дозволяють прослуховувати музику онлайн, без скачування на пристрій.
Крок 6. Очищення великих листуваннь в iMessage
Якщо ви видалите великі та старі непотрібні листування, це дозволить отримати більше вільного простору на вашому iPhone.
Крок 7. Перевірте свою версію iOS
Більш ранні версії iOS можуть працювати некоректно, тим більше Apple виправила помилки, поліпшила стабільність роботи системи і збільшила продуктивність навіть на старих пристроях. Перевірити наявність оновлень ви можете, зайшовши в Налаштування> Основні> Оновлення ПЗ.