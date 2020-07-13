У Apple є технологія, яка дозволяє транслювати завантажену з iTunes музику через iCloud. Завдяки цьому, завантажувати її і зберігати на пристрої зовсім не обов’язково. Крім того, є багато програм, які дозволяють прослуховувати музику онлайн, без скачування на пристрій.