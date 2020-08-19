iPhone 12 компанія Apple представить вже наступного місяця. У мережі з’явилися фото нової лінійки у захисних чохлах до офіційної презентації.

На них пропонують більш детально ознайомитись із розмірами iPhone 12 та iPhone 12 Pro. Зазначається, що фото надали компанії, які виробляють аксесуари для цього смартфону.

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iPhone 12: з’явились фото смартфону перед офіційною презентацією / 9 фотографий

Очікується, що лінійка iPhone 12 складатимуться з чотирьох пристроїв у трьох різних розмірах екрану: одна модель на 5,4 дюйма, дві на 6,1 дюйм та ще одна на 6,7 дюймів.

iPhone 12

У січні 2020 року стало відомо, що у iPhone 12 Pro з’явиться перевага, яка зробить цю модель значно кращою, ніж попередні смартфони Apple.

iPhone 12, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max, які планують презентувати у вересні 2020 року, відрізнятимуться один від одного не лише розмірами, а й характеристиками та деякими аспектами. Модель iPhone 12 Pro отримає потрійну камеру і додатковий четверний сенсор ToF, а ще така конфігурація отримає 6 ГБ ОЗУ.

Джерело: 9TO5Мac

Фото: 9TO5Мac