Чудо-жінка 1984: героїню фільму зобразили на Xbox One X

У мережу виклали фото ігрових приставок Xbox One X, які оздоблені у стилістиці фільму Чудо-жінка: 1984.

Три консолі виготовила компанія Microsoft спеціально для фанатів Чудо-жінки.

Перша консоль оздоблена Мотузкою істини – зброєю Чудо-жінки. Її виготовили спеціально для розіграшу, який проводить компанія Microsoft у Twitter. Для того, щоб стати учасником розіграшу, потрібно поширити повідомлення Microsoft у період з 25 серпня по 17 вересня.

Читайте: Полюбила москалика: у трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 вставили уривок поеми Тараса Шевченка

Друга консоль схожа на броню Чудо-жінки. Цю приставку оздобили справжнім 24-каратним золотом. Пристрій продадуть на аукціоні. Зароблені кошти віддадуть у фонд по боротьбі з домашнім насильством Together for Her.

Третя ігрова приставка має леопардові кольори та присвячена антигерою фільму Чудо-жінка 1984 Барбарі Мінерві. Поки невідомо, як можна отримати цю консоль.

У що пограти у серпні 2020

У серпні 2020 вже вийшло три відеогри, на які варто звернути увагу. Серед них, гра для фанатів єдиноборств – UFC, відеогра у жанрі інтерактивного кіно Tell Me Why.

Також готується реліз самурайської саги Samurai Jack: Battle Through Time.

Джерело: Іgn

Фото: Xbox