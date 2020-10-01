Новий смартфон Google Pixel 5 – ціна та характеристики

Google показав свої нові смартфони Pixel 4a і Pixel 5.
Нова модель Pixel 5 оснащена 6-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2 340 на 1 080 пікселів, повідомляється в офіційному блозі Google.
Корпус виконаний з переробленого алюмінію. Маса – 151 грам. Операційна система – Android 11.
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У пристрої 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам’яті. Новий Pixel 5 може заряджати інші пристрої. Також має захист від вологи.
Є вбудована 4K камера.
Ціна – $699 – 19,7 тис. грн.
Новий Pixel 4А
Смартфон Pixel 4А має 6,2-дюймовий дисплей з вирізом під фронтальну камеру. Корпус Pixel 4А виготовлений із пластику. Смартфон працює на Android 11.
Смартфон не оснащений бездротовою зарядкою та захистом від вологи.
Ціна новинки $499 – 14,1 тис. грн.
Джерело: Google