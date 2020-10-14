Реселери назвали ціни на iPhone 12 в Україні

13 жовтня відбулася презентація iPhone 12 від корпорації Apple.

Компанія показала чотири нових моделей пристроїв з підтримкою 5G.

Гаджети стали тонкішими та легшими порівняно з попередніми моделями.

Українські реселери повідомили приблизну вартість нових моделей iPhone.

Проте ще невідомо, коли вони з’являться на ринку України.

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Ціна девайсів Apple залежатиме від характеристик гаджету та моделей.

Ціна на нові моделі:

iPhone 12 mini коштуватиме від 22 999 грн;

ціна iPhone 12 коливатиметься від 25 999 грн;

вартість iPhone 12 Pro становитиме від 36 999 грн;

iPhone 12 Pro Max – від 41 999 грн.

Apple представила новинки iPhone

13 жовтня корпорація Apple презентувала iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max.

Компанія представила чотири нових гаджети з підтримкою 5G.

Також у вересні було представлено дві версії Apple Watch та iPad.