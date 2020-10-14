Реселери назвали ціни на iPhone 12 в Україні

13 жовтня відбулася презентація iPhone 12 від корпорації Apple.
Компанія показала чотири нових моделей пристроїв з підтримкою 5G.
Гаджети стали тонкішими та легшими порівняно з попередніми моделями.
Українські реселери повідомили приблизну вартість нових моделей iPhone.
Проте ще невідомо, коли вони з’являться на ринку України.
Читайте: Презентація iPhone 12 від Аpple (онлайн-трансляція)
Ціна девайсів Apple залежатиме від характеристик гаджету та моделей.
Ціна на нові моделі:
- iPhone 12 mini коштуватиме від 22 999 грн;
- ціна iPhone 12 коливатиметься від 25 999 грн;
- вартість iPhone 12 Pro становитиме від 36 999 грн;
- iPhone 12 Pro Max – від 41 999 грн.
Apple представила новинки iPhone
13 жовтня корпорація Apple презентувала iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max.
Компанія представила чотири нових гаджети з підтримкою 5G.
Також у вересні було представлено дві версії Apple Watch та iPad.