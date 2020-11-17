Кіберпонеділок 2020 в Україні випадає на 30 листопада. Щороку цей день наступає після Чорної п’ятниці.

Термін з’явився у США ще у 2005 році, а першу таку акцію провели за рік до цього.

Саме у Кіберпонеділок більшість акцій проходять в онлайн-магазинах. Цього дня можна значно дешевше придбати техніку, одяг, косметику та інші товари.

Підготовка заздалегідь

Аби під час розпродажів не витратити усі гроші та не купити безліч непотрібних речей, варто підготуватися до них заздалегідь.

Насамперед, складіть список бажаних речей та подивіться ціни на них, аби потім не стати жертвою маркетологів.

Порівняйте ціни та характеристики товару в різних магазинах або у продавців.

Ще одна важлива порада – затвердіть свій бюджет. Розуміючи, скільки найбільше ви можете витратити, легше втриматись від імпульсивних покупок.

Якщо замовляєте товар з іншої країни, прорахуйте його доставку.

Придбаний непотрібний або бракований товар за наявності чека також можна повернути протягом 14 днів.

Які магазини беруть участь у Кіберпонеділку 2020

Найкраще перевіряти знижки на сайті конкретного магазину. Зазвичай, за кілька днів до початку акції вже є оголошення про акційні товари.

Магазини побутової техніки:

Фокстрот

Rozetka

Цитрус

MOYO

Stylus

itsell

Fishki.ua

Магазини одягу:

answear.ua

Intertop

Modoza

Gepur

Born2be

Інші розпродажі:

AliExpress

Yves Rocher

Eva

inkSysteme

letyshops

Епіцентр

Чорна п’ятниця в Україні

27 листопада в Україні відбудеться Чорна п’ятниця 2020. Цей день – свято для усіх шопоголіків і людей, які люблять себе потішити новими речима.

Де і як купувати товари за знижками у Чорну п’ятницю, читайте у матеріалі Фактів ICTV.