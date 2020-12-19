Корпорація Microsoft почала працювати над розробкою власних процесорів для використання на серверних комп’ютерах і ноутбуках. Компанія хоче зменшити залежність від чіпової технології Intel Corporation.

Зараз Microsoft використовує дизайн британської компанії Arm Ltd. для створення процесора, який буде використовуватися в центрах обробки даних. Також компанія веде розробку ще одного чіпа для живлення ноутбуків серії Surface.

Американська компанія Amazon вже успішно впровадила власні процесори та стверджує, що вони дешевші та продуктивніші у порівнянні з кремнієвими чіпами, які продає Intel.

– Оскільки кремній – це фундаментальний будівельний матеріал, ми інвестуємо у власні розробки у сферах проектування і виробництва, а також розвиваємо і зміцнюємо партнерські відносини з широким колом постачальників мікросхем, – сказав представник Microsoft Френк Шоу.

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Якщо Microsoft розробить власний чіп для ПК, вона піде за Apple Inc., яка відсунула всю лінійку Mac від процесорів Intel.

Хоча ні Apple, ні Microsoft не володіють значною часткою комп’ютерного ринку, їх товари позиціюються як продукти преміум-класу. Анонсуючи свої перші нові комп’ютери Mac на базі чіпа M1, Apple рекламувала підвищення продуктивності у порівнянні зі стандартними персональними комп’ютерами.

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