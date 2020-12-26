Вчені зробили з вуглекислого газу паливо для літаків

Вчені виявили новий спосіб, за допомогою якого можна зробити паливо для літаків з вуглекислого газу. Цей спосіб зможе знизити забруднення атмосфери паливом літаків.

Про це повідомляє інтернет-видання Science alert. Дослідники з Оксфордського та Кембридзького університетів у лабораторних умовах змогли перетворити вуглекислий газ на реактивне паливо за допомогою дешевого каталізатора на основі заліза.

– Замість створення цілого нового парку електричних літаків, які зажадають величезних стрибків у технологіях зберігання акумуляторів, цей новий підхід дозволить світу набагато швидше скоротити вуглецевий слід від польотів, – пише інтернет-видання.

Кількості виробленого рідкого палива поки не вистачить для реального польоту, але якщо з часом технологію вийде вдосконалити, тоді літак зможе літати на вуглекислому газі.

– Зазвичай при горінні горючих корисних копалин вуглеводи, які містяться в ньому перетворюються на двоокис вуглецю та воду, виділяючи енергію. Нова система повністю змінює цей природний процес, – пишуть вчені.

Як Україна видобуває газ зі старих родовищ

Українська газова галузь – одна з найстаріших у світі. Видобувати “ блакитне паливо” на території нашої країни почали ще у 20-х роках минулого століття. Перші великі родовища відкрили на Львівщині. Тоді саме Західна Україна була справжнім нафтогазовим краєм – найбільшим у Європі.

Перевершити західноукраїнські родовища змогли лише з відкриттям Шебелинки в 50-х роках минулого століття. Це родовище на Харківщині стало справді унікальним: його початкові запаси сягнули 650 млрд кубометрів газу.