Американська компанія Boston Dynamics показала нове досягнення своїх знаменитих роботів.

У свіжому відеоролику людиноподібний Atlas, робопес Spot і птахо-робот Handle танцюють разом під хіт 1962 року Do You Love Me групи The Contours.

– Вся наша команда зібралася, щоб відсвяткувати початок року, який, як ми сподіваємося, буде більш щасливим. Привітання з Новим роком від всіх співробітників Boston Dynamics, – пишуть автори під відео.

Ця пісня знайома багатьом, зокрема завдяки фільму Брудні танці. Роботи показують під улюблену багатьма мелодію вражаючі трюки і синхронність рухів.

Роботи в Японії

Японська компанія Panasonic почне тестувати доставку за допомогою роботів. У лютому автономні роботи неподалік Токіо привозитимуть людям товари. Максимальна швидкість таких пристроїв – 4 км/год.

Перший етап тестування вже стартував у грудні. Panasonic вивів роботів на дороги загального користування. Вони можуть самостійно долати перешкоди, однак у них є також функція дистанційного керування.