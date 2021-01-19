Мережа постійно кишить шахраями та хакерами, які прагнуть заволодіти особистою інформацією людини або обманути людей різними способами.

Так, за останні п’ять років рівень кіберзлочинності в Україні виріс у 2,5 рази, а у світі вона зросла на 30-40%. Тому необхідно знати, як захиститися від цього.

Факти ICTV зібрали для вас рекомендації, як вберегти свій телефон від кіберзлочинців.

Надійний пароль

Один з найлегших способів потрапити у систему — через слабкі та ненадійні паролі. Тому слід користуватись паролем, графічним ключем або відбитком пальця для розблокування телефону.

Не варто використовувати такі паролі як 1111, 0000, 1234, дні народження, номери телефонів, тощо.

Захист персонального номера

У Департаменті кіберполіції Національної поліції радять перейти з вашим оператором зв’язку на контракт, що дозволить забезпечити захист вашого персонального номера телефону та вбезпечить вас від перевипуску кіберзлодієм телефонного номера, яким ви користуєтеся.

Антивірус

Користувачам слід постійно використовувати й оновлювати антивірусний захист своїх пристроїв, стежити за оновленням програмного забезпечення і не використовувати одні й ті самі паролі для своїх застосунків.

– Якщо вам були надіслані файли від невідомих осіб або навіть від відомих, але ви їх не чекали, на це треба звернути увагу та в першу чергу не відкривати їх. Також не підключайтеся до неперевірених Wi-Fi-мереж, оскільки це небезпечно, – радить заступник голови кіберполіції Сергій Кропива.

Безпека даних

Також не варто передавати платіжні та особисті дані. Слід завжди користуватися офіційними ресурсами і використовувати двофакторну аутентифікацію.

Багатофакторна аутентифікація може зменшити ймовірність викрадення особистих даних в інтернеті, оскільки знання пароля жертви недостатньо для здійснення шахрайства, потрібно володіти іншими пристроями та більш розширеною персональною інформацією.

Шифрування даних

Для більш професійного середовища, підприємств, бізнесу варто використовувати шифрування даних. Криптографічне перетворення даних змінює дані на шифр, який доволі складно привести до формату, який можна прочитати без спеціального секретного ключа.

Зараз таких програм існує дуже багато: TrueCrypt, VeraCrypt, AxCrypt тощо.

– Необхідно вчасно робити бекапи, стежити за легуванням, щоб володіти інформацією, чи намагаються з вашого пристрою вчинити кіберзлочин, тощо, – сказав Кропива.

Як планують в Україні боротися з кіберзлочинністю

Незабаром в Україні можуть запрацювати технології, завдяки яким правоохоронці зможуть визначати небезпечні облікові записи у соцмережах ще до перших публікацій їхніх власників.

Науковці України запропонували підхід перевіряти на правдивість персональні дані користувачів соціальних мереж, завдяки цьому правоохоронці ідентифікують кіберзлочинців.