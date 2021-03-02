З 1 березня 2021 року у ЄС набувають чинності нові правила маркування енергоефективності електропобутових приладів.
Про це повідомила комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.
– Нова система буде зрозумілішою для споживачів, а підприємствам дозволить продовжувати запроваджувати нововведення та пропонувати ефективніші продукти, – зазначила Кадрі Сімсон.
Спочатку нове маркування застосовуватимуть до певних категорій товарів.
Товари:
- холодильники та морозильні камери;
- посудомийні машини;
- пральні машини;
- телевізори та інші зовнішні монітори.
Нова шкала складається з букв від A до G. Спочатку невелика кількість товарів зможе отримати оцінку A.
Крім того, на етикетках зобразять низку нових елементів, а також QR-посилання на базу даних ЄС, де можна знайти детальнішу інформацію про продукт.
Енергоефективність у ЄС
У ЄС дотримання правил енергоефективності – один з популярних трендів.
У жовтні 2020 року на 22-му саміті Україна-ЄС українська делегація підписала низку угод із західними партнерами, частина з них була з енергоефективності. Детальніше читайте на Фактах ICTV.