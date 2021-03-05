Велика Британія спроектує ракетні катери спеціально для ВМС України, в рамках підписаного між країнами меморандуму.

Катери матимуть довжину від 50 до 65 метрів, це надасть їм можливість розвивати швидкість у 40 вузлів, повідомив аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз.

На них також встановлять артилерійські системи та ракети малої або великої дальності.

Перші чотири катери збудують у Великій Британії під контролем українських суднобудівників, а наступні чотири – в Україні.

– Інша опція, яку вивчаємо, і яка ще не до кінця опрацьована, це – спільне проектування бойових кораблів британської промисловості з українським проектним бюро у Миколаєві, – зазначив Вудз.

Старт будівництва першого катера заплановано на початок наступного року.

Навчання українських моряків у США

Українські військові моряки зі складу патрульних катерів пройдуть навчання штаті Меріленд у США протягом двох місяців.

Українські військові навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, перевіряти роботу бортових систем, засобів навігації, зв’язку й іншого катерного обладнання.

Джерело: День

Фото: День