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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Британія спроектує бойові ракетні катери спеціально для ВМС України

Велика Британія спроектує ракетні катери спеціально для ВМС України, в рамках підписаного між країнами меморандуму.

Британія спроектує бойові ракетні катери спеціально для ВМС України

Катери матимуть довжину від 50 до 65 метрів, це надасть їм можливість розвивати швидкість у 40 вузлів, повідомив аташе з питань оборони посольства Великої Британії Тім Вудз.

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На них також встановлять артилерійські системи та ракети малої або великої дальності.

Перші чотири катери збудують у Великій Британії під контролем українських суднобудівників, а наступні чотири – в Україні.

– Інша опція, яку вивчаємо, і яка ще не до кінця опрацьована, це – спільне проектування бойових кораблів британської промисловості з українським проектним бюро у Миколаєві, – зазначив Вудз.

Старт будівництва першого катера заплановано на початок наступного року.

Навчання українських моряків у США

Українські військові моряки зі складу патрульних катерів пройдуть навчання штаті Меріленд у США протягом двох місяців.

Українські військові навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, перевіряти роботу бортових систем, засобів навігації, зв’язку й іншого катерного обладнання.

Джерело: День

Фото: День

Фото: Dreamstime

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