Компанія Маска будує батарею, яка забезпечить електрикою 20 тис. будинків у Техасі

Дочірня компанія Tesla, яка спеціалізується на створенні електрокарів, будує величезну акумуляторну батарею в Техасі. Така батарея зможе забезпечити електроенергією близько 20 тис. будинків у спекотний літній день.

Наприкінці зими крижаний шторм у Техасі залишив без електрики мільйони людей. Тоді Ілон Маск висміяв компанію, яка постачає електроенергію для понад 26 млн споживачів. Незабаром підприємець Ілон Маск переїхав до Техасу та прийняв рішення розвивати штат. Батарею планують під’єднати до тієї ж електромережі, яка відключилася під час лютневих заморозків.

Система зберігання акумуляторів зареєстрована в американській організації Ercot, яка поставляє електроенергією близько 90% території штату. Комерційна експлуатація проекту запланована на 1 червня 2021 року.

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Компанія Tesla спеціалізується на створенні електрокарів, проте її офіційна місія – прискорити перехід світу до стійкої енергетики. Акумулятори такого типу призначені для зберігання електроенергії, виробленої вітром і сонцем, але вони також можуть стати прибутковими. Зберігаючи надлишок електроенергії при низьких цінах та попиті, власники батарей можуть продавати її за високу вартість.

Маск хоче створити нове місто в Техасі

Власник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск має намір створити нове місто в Техасі. Населений пункт буде називатися Старбейз (Starbase). Наприкінці 2020 року Ілон Маск переїхав до Техасу, відтоді бізнесмен активно розвиває цей штат в США.

Поки відомо лише те, що за площею місто буде значно селища Бока-Чика, в якому розташований космодром SpaceX. Також в Старбейзі добре ставитимуться до собак.