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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Microsoft веде переговори щодо придбання Discord за понад $10 млрд

Корпорація комп’ютерних технологій Microsoft веде переговори щодо придбання популярного серед геймерів месенджера Discord.

Microsoft веде переговори щодо придбання Discord за понад $10 млрд

За неофіційними даними, попередня ціна угоди – понад $10 млрд. Discord – сервіс комунікації для геймерів, що дозволяє спілкуватися за допомогою голосового та текстового чату.

Додатком користується понад 100 млн активних користувачів на місяць. Представники обох компаній від коментарів відмовилися.

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Аналітик Метью Кантерман зазначає, що такий крок корпорації виправданий, оскільки компанія Microsoft має намір посилити програмне забезпечення своєї техніки, а також модернізувати свій бізнес у сфері надання послуг.

Змішана реальність

Microsoft представила нову платформу Mesh для взаємодії людей у ​​віртуальній і доповненої реальності, яку можна буде використовувати на різних пристроях.

Користувачі платформи зможуть створювати віртуальні зображення, а незабаром користуватися голограмами. Люди також зможуть спілкуватися в режимі віртуальної реальності.

Ця платформа також підійде для навчання. Вона дозволить дізнатися про техніку або анатомію людини за допомогою можливості розбору деталей. Таким чином можна буде детально вивчити конструкцію техніки або тіла.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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