OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro: характеристики смартфонів та ціни

Китайська компанія OnePlus представила нові моделі своїх смартфонів – OnePlus 9 і OnePlus 9 Pro.

Компанія встигла зарекомендувати себе як постачальника якісних гаджетів на ринку.

В обох телефонах потужність батареї склала 4500 мАч.

OnePlus 9

6,55-дюймовий смартфон OnePlus 9 оснащений Fluid AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD +, частотою оновлення 120 Гц.

Яскравість дисплея може сягає 1,100 ніт, водночас є 8 192 рівні її регулювання.

Поверхня смартфона захищена від подряпин за допомогою стійкого покриття Corning Gorilla Glass.

Головною фішкою нової моделі вважають чіпсет Snapdragon 888, який використовує 8-ядерну обчислювальну платформу з графічним процесором Adreno 660.

На задній панелі смартфона розташована 48-мегапіксельна камера з електронною стабілізацією зображення (EIS). Її доповнюють 50-мегапіксельна надширококутна камера і монохромний об’єктив на 2 Мп.

Також є фронтальна камера з роздільною здатністю 16 Мп.

На смартфон можна записувати 8K-відео зі швидкістю 30 кадрів/сек, відео 4K зі швидкістю 60 кадр/сек, уповільнене відео 720p під час зйомки 480 кадр/сек і 1080p під час 240 кадр/сек.

Ціна OnePlus 9:

8 ГБ + 128 ГБ – $730 (20 300 грн);

12 ГБ + 256 ГБ – $830 (23 133 грн).

Програмна обв’язка вибудувана на базі Android 11 з OxygenOS 11.

OnePlus 9 Pro

За своїми характеристиками модель схожа на OnePlus 9, однак є низка істотних відмінностей.

Насамперед, це дисплей – його розмір збільшився до 6,7 дюймів, але головна відмінність полягає в істотному зростанні роздільної здатності до Quad HD + замість FHD +. Істотно зросла і щільність пікселів до 525 ppi замість 402 ppi.

У смартфоні встановлений об’єктив Sony IMX789 на 48МП. Він оснащений новітніми технологіями, такими як: HDR (DOL-HDR), вбудований об’єктив 2х2 (OCL), OIS і подвійний ISO. У смартфоні встановлений ще один датчик від компанії Sony – надширококутний IMX766 на 50МП і телеоб’єктив на 8МП.

OnePlus 9 Pro має алюмінієву рамку, захисне покриття Gorilla Glass і три матових забарвлення – зелена, чорна і градієнт від срібла до чорного

Ціна OnePlus 9 Pro:

8 ГБ + 128 ГБ – $970 (27 035 грн);

12 ГБ + 256 ГБ – $1070 (29 822 грн).

Прийом попередніх замовлень почнеться 24 березня на сайті OnePlus, а дата надходження смартфонів в продаж поки не оголошена.