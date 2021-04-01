Компанія Apple планує побудувати у Центральній Каліфорнії (США) масштабне сховище для відновлюваних джерел енергії.
Воно тісно співпрацюватиме з 130-мегаватною сонячної фермою, яку компанія вже створила для забезпечення денної енергії у своїй штаб-квартирі у Купертіно.
Планується, що проект зберігатиме 240 мегават-годин енергії.
Цього достатньо для живлення понад 7 тис. будинків на день.
Водночас компанія готова ділитися своїми напрацюваннями у сфері збереження екології з іншими компаніями.
Домашня сонячна електростанція
Використання “зеленої” енергії стає дедалі популярнішим в Україні.
Деякі громадяни облаштовують власні домашні сонячні електростанції.
Про те, як встановити домашню електростанцію та скільки це коштуватиме, читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: АRS Technica