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Факти / Lifestyle / Техніка
Людмила Грубник |

Apple побудує масштабне сховище для сонячної енергії

Компанія Apple планує побудувати у Центральній Каліфорнії (США) масштабне сховище для відновлюваних джерел енергії.

apple

Воно тісно співпрацюватиме з 130-мегаватною сонячної фермою, яку компанія вже створила для забезпечення денної енергії у своїй штаб-квартирі у Купертіно.

Планується, що проект зберігатиме 240 мегават-годин енергії.

Цього достатньо для живлення понад 7 тис. будинків на день.

Водночас компанія готова ділитися своїми напрацюваннями у сфері збереження екології з іншими компаніями.

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Домашня сонячна електростанція

Використання “зеленої” енергії стає дедалі популярнішим в Україні.

Деякі громадяни облаштовують власні домашні сонячні електростанції.

Про те, як встановити домашню електростанцію та скільки це коштуватиме, читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: АRS Technica

Фото: Unsplash

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