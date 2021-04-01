Компанія Apple планує побудувати у Центральній Каліфорнії (США) масштабне сховище для відновлюваних джерел енергії.

Воно тісно співпрацюватиме з 130-мегаватною сонячної фермою, яку компанія вже створила для забезпечення денної енергії у своїй штаб-квартирі у Купертіно.

Планується, що проект зберігатиме 240 мегават-годин енергії.

Цього достатньо для живлення понад 7 тис. будинків на день.

Водночас компанія готова ділитися своїми напрацюваннями у сфері збереження екології з іншими компаніями.

Домашня сонячна електростанція

Використання “зеленої” енергії стає дедалі популярнішим в Україні.

Деякі громадяни облаштовують власні домашні сонячні електростанції.

Про те, як встановити домашню електростанцію та скільки це коштуватиме, читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: АRS Technica