ЄС має намір обмежити використання нейромережі і системи розпізнавання осіб

Депутати Європейського парламенту розробляють законопроект, який обмежує використання штучного інтелекту і системи розпізнавання осіб на території ЄС.

Документ окреслить сфери, в яких застосування відповідних технологій нестиме підвищений ризик.

Зокрема закон стосуватиметься таких видів діяльності як прийом рішення щодо отримання кредитів або відбору абітурієнтів до вищих навчальних закладів.

Ці галузі підлягатимуть додатковому контролю, а для використання ШІ (штучного інтелекту) та системи розпізнавання осіб в цих сферах розроблять спеціальні стандарти.

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Порушення нового закону каратиметься штрафом у розмірі до 6% від річної виручки компанії.

Розробка документа є одним з кроків ЄС з реалізації стратегії із захоплення глобального лідерства в сфері технологій.

Штучний інтелект

Наприкінці минулого року в Японії штучний інтелект розробив медикамент, що стало першим таким випадком в історії.

Перебіг розробки контролювала фармацевтична компанія Sumitomo Dainippon Pharma

Нейромережа автоматично аналізувала генетичні дані пацієнтів і знаходила молекули, які можуть бути використані в ліках.