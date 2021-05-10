Компанія Ілона Маска Space X наступного року запустить на Місяць супутник, який за контрактом повністю оплачений криптовалютою Dogecoin.

Супутник належить канадській компанії Geometric Energy Corporation, на сайті вони зазначають, що апарат запустять у першому кварталі 2022 року на ракеті носії Falcon 9, але сума контракту поки не розголошується.

Ілон Маск відреагував на це у своєму Twitter та назвав першим мемом у космосі.

– 1-ша криптовалюта в космосі, 1-й мем у космосі. До Місяця !! – написав Ілон Маск.

На думку Geometric Energy Corporation, цей запуск стане основою для міжпланетної торгівлі.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year – Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

Криптовалюта Dogecoin

Криптовалюта Dogecoin, яка була створена у якості жарту, почала набирати обертів і стала серйозною розрахунковою одиницею.

Каліфорнійський бейсбольний клуб Oakland Athletics продавав квитки на свої ігри за Dogecoin.

Ціна для двох становила 100 Dogecoin, але квитки доступні лише у електронному вигляді, у спеціальному мобільному застосунку MLB Ballpark.

На момент продажу, за курсом Dogecoin до долара, вартість квитків становила приблизно $45 на двох.