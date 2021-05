Компанія Ілона Маска Space X наступного року запустить на Місяць супутник, який за контрактом повністю оплачений криптовалютою Dogecoin.

Супутник належить канадській компанії Geometric Energy Corporation, на сайті вони зазначають, що апарат запустять у першому кварталі 2022 року на ракеті носії Falcon 9, але сума контракту поки не розголошується.

Ілон Маск відреагував на це у своєму Twitter та назвав першим мемом у космосі.

На думку Geometric Energy Corporation, цей запуск стане основою для міжпланетної торгівлі.

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021