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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Перший мем у космосі: SpaceX запустить супутник оплачений криптовалютою Dogecoin

Перший мем у космосі: SpaceX запустить супутник оплачений криптовалютою Dogecoin

Компанія Ілона Маска Space X наступного року запустить на Місяць супутник, який за контрактом повністю оплачений криптовалютою Dogecoin.

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Супутник належить канадській компанії Geometric Energy Corporation, на сайті вони зазначають, що апарат запустять у першому кварталі 2022 року на ракеті носії Falcon 9, але сума контракту поки не розголошується.

Ілон Маск відреагував на це у своєму Twitter та назвав першим мемом у космосі.

– 1-ша криптовалюта в космосі, 1-й мем у космосі. До Місяця !! – написав Ілон Маск.

На думку Geometric Energy Corporation, цей запуск стане основою для міжпланетної торгівлі. 

Криптовалюта Dogecoin 

Криптовалюта Dogecoin, яка була створена у якості жарту, почала набирати обертів і стала серйозною розрахунковою одиницею.

Каліфорнійський бейсбольний клуб Oakland Athletics продавав квитки на свої ігри за Dogecoin.

Ціна для двох становила 100 Dogecoin, але квитки доступні лише у електронному вигляді, у спеціальному мобільному застосунку MLB Ballpark.

На момент продажу, за курсом Dogecoin до долара, вартість квитків становила приблизно $45 на двох.

Фото: Depositphotos

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