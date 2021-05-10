Компанія Ілона Маска Space X наступного року запустить на Місяць супутник, який за контрактом повністю оплачений криптовалютою Dogecoin.
Супутник належить канадській компанії Geometric Energy Corporation, на сайті вони зазначають, що апарат запустять у першому кварталі 2022 року на ракеті носії Falcon 9, але сума контракту поки не розголошується.
Ілон Маск відреагував на це у своєму Twitter та назвав першим мемом у космосі.
– 1-ша криптовалюта в космосі, 1-й мем у космосі. До Місяця !! – написав Ілон Маск.
На думку Geometric Energy Corporation, цей запуск стане основою для міжпланетної торгівлі.
SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year
– Mission paid for in Doge
– 1st crypto in space
– 1st meme in space
To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW
— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021
Криптовалюта Dogecoin
Криптовалюта Dogecoin, яка була створена у якості жарту, почала набирати обертів і стала серйозною розрахунковою одиницею.
Каліфорнійський бейсбольний клуб Oakland Athletics продавав квитки на свої ігри за Dogecoin.
Ціна для двох становила 100 Dogecoin, але квитки доступні лише у електронному вигляді, у спеціальному мобільному застосунку MLB Ballpark.
На момент продажу, за курсом Dogecoin до долара, вартість квитків становила приблизно $45 на двох.