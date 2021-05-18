ФІОТ при КПІ – факультет, що є одним з найбільших донорів IT спеціалістів в Україні, та громадська організація Розвиток IT освіти, метою якої є зменшення відтоку талановитих студентів за кордон, створюють нову IT-екосистему, що включає інноваційний Хаб ФІОТ, інтелектуальний роботодром та смарт-парк.

– Хаб та роботодром стануть платформою для створення винаходів за участі наших талановитих студентів та менторів-практиків від українських IT-компаній, а також точкою доступу до міжнародного наукового простору для української студентської спільноти, – розповів Сергій Теленик, декан ФІОТ КПІ ім. І.Сікорського.

Він додав, що вони імплементували найкращі світові практики та передбачили усі потреби для інклюзивної освіти при плануванні наших інноваційних просторів, адже всі ми рівні у своїх ідеях і повинні бути рівними у можливостях їхньої реалізації.

Ефективна модель взаємодії викладачів, студентів та бізнесу була взята з міжнародних наукових інституцій, таких як Масачусетський технологічний університет, та інших кращих ВНЗ світу.

Адже в них підтримка розвитку навчальної бази не залежить від державного фінансування на 100% і є ряд напрямків, які підтримують донори.

– Цифрова економіка та IT-технології відіграють все більше значення у структурі ВВП багатьох країн світу, у тому числі й в Україні. Як випускник ФІОТ, я глибоко розумію необхідність створення гідних умов для навчання та роботи молодого покоління IT, – розповів Анатолій Бойко, співзасновник ГО Розвиток IT-освіти.

Він також зазначив, що їхні талановиті студенти не повинні думати про переїзд за кордон, вони мають отримати повний спектр можливостей для самореалізації в Україні.

Вони створюють одну з таких можливостей – поєднувати навчання і практичну участь у великих проєктах IT компаній в одній локації – Хабі ФІОТ.

Об’єкти Хаб ФІОТ та інтелектуальний роботодром розташовані на території КПІ в м. Києві та будуть об’єднані зеленою зоною – смарт-парком.

– Наша команда вже співпрацює по проектах хабу та роботодрому з такими компаніями як: DataArt, EPAM, GlobalLogic, Infopulse. Також ми відкриті до колаборацій та ведемо перемовини з рядом державних та міжнародних організацій, – розповіла Олена Халус, заступниця декана ФІОТ КПІ ім. І. Сікорського.

Реалізація Хабу ФІОТ запланована на вересень 2021 року, а інтелектуального роботодрому на 2022 рік.

Проекти є неприбутковими, абсолютно відкритими та безбар’єрними не тільки для студентів КПІ, а й інших ВНЗ. Умови доступу до навчальних об’єктів та розклад планових івентів будуть доступні на сайті ФІОТ.

ФІОТ – Факультет інформатики та обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту ім. І.Сікорського.

ГО Розвиток IT-освіти – неприбуткова громадська організація.

Організація має на меті створення нового прикладу практичної державної IT-освіти, налагодження співпраці між студентами та компаніями-роботодавцями у сфері IT, створення якісних умов для розвитку IT-ком’юніті та зменшення відтоку з країни талановитих спеціалістів.

Дія City може збільшити доходи IT-галузі в Україні на $10 млрд

Міністерство цифрової трансформації має чотири ключові цілі для розвитку, зокрема підвищити частку IT-індустрії у ВВП країни з 3,7-4,2% до 10%.

З цією метою розробили проект Дія City, однією з головних цілей якого є стимулювання розвитку цифрової економіки на наступні 15 років.