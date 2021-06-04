Американська соціальна мережа Twitter вперше запускає платну підписку. Користувачам за щомісячну плату запропонують мережу мікроблогів і доступ до низки преміальних функцій.

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Сервіс Twitter Blue починає працювати в Канаді та Австралії вже в четвер, а згодом його запустять і на інших ринках. Передплата в Канаді коштуватиме $2,9 на місяць, а в Австралії – $3,49.

Користувачі сервісу Twitter Blue отримають можливість скасувати публікацію твіту протягом 30 секунд після його відправлення. Також вони зможуть об’єднувати вже опубліковані твіти в колекції, а також перетворювати треди (серії пов’язаних твітів) в легкий для читання текст. У майбутньому компанія планує додати за передплату додаткові можливості.

Водночас безплатна версія мережі мікроблогів збережеться.

Нова платна функція в Twitter

Наприкінці лютого Twitter анонсував створення нової платної функції, яка працюватиме в тестовому режимі.

Її назвали Super Followers. Сенс полягатиме в тому, що користувачам-передплатникам, будуть доступні так звані бонусні твіти їхніх улюблених авторів.