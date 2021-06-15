Південна Корея планує розгорнути рухомих роботів та встановити систему спостереження на основі штучного інтелекту (ШІ) для посилення безпеки кордонів з Південною Кореєю.

Установка роботів обійдеться державі приблизно у $2,5 млн. Управління програми оборонних закупівель вирішило представити у цьому році два об’єкти, в яких використовують найсучасніші технології.

Роботи зможуть пересуватися на рейках, які встановлять біля кордонів, зі швидкістю приблизно п’ять метрів на секунду. Також вони вестимуть цілодобове спостереження та відстежуватимуть рухомі об’єкти.

Техніку планують обладнати панорамними камерами з можливістю нахилу. Запис ситуації біля кордонів вестимуть з високою роздільною здатністю та за допомогою вдосконаленого датчика.

Роботів офіційно введуть в експлуатацію після шестимісячного тестового запуску, який розпочнеться в грудні. Також система спостереження на основі штучного інтелекту зможе аналізувати звуки та рухи об’єктів.

В екстрених випадках робот зможе відправити сигнал тривоги. Можливості нової системи будуть постійно покращуватися, оскільки штучний інтелект запрограмують на можливість додаткового навчання.

Робота в КНДР

Вихованці інтернатів для дітей-сиріт безкоштовно працюватимуть на важкому виробництві. Тепер в КНДР сироти працюватимуть на вугільних шахтах та сільськогосподарських підприємствах.

За даними місцевих ЗМІ, вихованці ухвалили це рішення самостійно на знак подяки владі КНДР за проявлену турботу. Діти також працюватимуть на будівництві місцевої електростанції та металургійного комбінату.

Джерело: The Korea Herald