Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Техніка
Юлія Захарченко |

Цілодобове стеження та штучний інтелект: Південна Корея хоче встановити роботів на кордоні з КНДР

Цілодобове стеження та штучний інтелект: Південна Корея хоче встановити роботів на кордоні з КНДР

Південна Корея планує розгорнути рухомих роботів та встановити систему спостереження на основі штучного інтелекту (ШІ) для посилення безпеки кордонів з Південною Кореєю.

Установка роботів обійдеться державі приблизно у $2,5 млн. Управління програми оборонних закупівель вирішило представити у цьому році два об’єкти, в яких використовують найсучасніші технології.

Роботи зможуть пересуватися на рейках, які встановлять біля кордонів, зі швидкістю приблизно п’ять метрів на секунду. Також вони вестимуть цілодобове спостереження та відстежуватимуть рухомі об’єкти.

Читайте
Південна Корея запускає тест на Covid-19 для домашніх кішок і собак

Техніку планують обладнати панорамними камерами з можливістю нахилу. Запис ситуації біля кордонів вестимуть з високою роздільною здатністю та за допомогою вдосконаленого датчика.

Роботів офіційно введуть в експлуатацію після шестимісячного тестового запуску, який розпочнеться в грудні. Також система спостереження на основі штучного інтелекту зможе аналізувати звуки та рухи об’єктів.

В екстрених випадках робот зможе відправити сигнал тривоги. Можливості нової системи будуть постійно покращуватися, оскільки штучний інтелект запрограмують на можливість додаткового навчання.

Робота в КНДР

Вихованці інтернатів для дітей-сиріт безкоштовно працюватимуть на важкому виробництві. Тепер в КНДР сироти працюватимуть на вугільних шахтах та сільськогосподарських підприємствах.

За даними місцевих ЗМІ, вихованці ухвалили це рішення самостійно на знак подяки владі КНДР за проявлену турботу. Діти також працюватимуть на будівництві місцевої електростанції та металургійного комбінату.

Джерело: The Korea Herald

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка