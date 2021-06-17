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Факти / Lifestyle / Техніка
Валентина Чорна |

Windows 11 стане безкоштовним оновленням для застрілих версій ОС

Windows 11 стане безкоштовним оновленням для застрілих версій ОС

Windows 11 стане безкоштовним для користувачів старих версій операційної системи.

За даними XDA-Developers, встановити нову ОС зможуть користувачі Windows 7, Windows 8.1 та Windows 10.

Про це свідчать ключі конфігурації, які призначені для підтримки застарілих фірмових ОС в коді новинки.

Користувачі Windows 8 зможуть встановити нову ОС лише після того, як перейдуть на версію Windows 8.1.

За такою самою схемою з’явилося оновлення Windows 10. Користувачі Windows 7 і 8.1 могли безкоштовно перейти на нього протягом року. Проте це можна зробити й досі.

Раніше в мережу злили зображення Windows 11. Оновлена ОС матиме шість версій, а користувачі зможуть обирати мету її використання.

Меню Пуск зміниться, а іконки будуть розташовуватися у центрі панелі завдань.

Офіційна презентація Windows 11 відбудеться 24 червня 2021 року.

Джерело: XDA Developers

Фото: Depositphotos

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