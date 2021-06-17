Windows 11 стане безкоштовним для користувачів старих версій операційної системи.

За даними XDA-Developers, встановити нову ОС зможуть користувачі Windows 7, Windows 8.1 та Windows 10.

Про це свідчать ключі конфігурації, які призначені для підтримки застарілих фірмових ОС в коді новинки.

Користувачі Windows 8 зможуть встановити нову ОС лише після того, як перейдуть на версію Windows 8.1.

За такою самою схемою з’явилося оновлення Windows 10. Користувачі Windows 7 і 8.1 могли безкоштовно перейти на нього протягом року. Проте це можна зробити й досі.

Раніше в мережу злили зображення Windows 11. Оновлена ОС матиме шість версій, а користувачі зможуть обирати мету її використання.

Меню Пуск зміниться, а іконки будуть розташовуватися у центрі панелі завдань.

Офіційна презентація Windows 11 відбудеться 24 червня 2021 року.

Джерело: XDA Developers