В Україні розвивається виробництво вітчизняного озброєння. Що активно показували на виставці Зброя та безпека-2021. Там представили ракетні комплекси, безпілотники, гвинтівки та боєприпаси.

Із найперспективніших безпілотників – це розвідувально-ударний Сокіл-300 від конструкторського бюро Луч. За словами генерального конструктора Олега Костельова, це озброєння має, крім оптичної та телевізійної, ще й радіолокаційну голівку.

Також у нього є спеціальна станція сканування земної поверхні, яку мають лише американські та ізраїльські безпілотники.

Створити його у короткі терміни вдалося завдяки роботі над протикорабельним ракетним комплексом Нептун. Багато вузлів і технологій у обох спільні, зокрема і пункт управління.

Першого польоту Соколу-300 очікують наприкінці цього року. Нептун уже запустили у серійне виробництво.

Окрім цього, тандем колишніх керівників Антонова та Держкосмосу Олександра Лося й Володимира Усова представив проект першого в Україні стелс-безпілотника Ace One. За задумом конструкторів, він нестиме до тонни бомб і ракет у внутрішніх відсіках і зможе ефективно протидіяти як наземним, так і повітряним цілям.

Великої популярності набули в світі й безпілотники-камікадзе, вони ж здатні розвідувати цілі і знищувати їх ціною власної загибелі.

Саме таким є український БПЛА RAM II. А щоб катапульту з ним щораз не збирати, її встановили на бронеавтомобіль Новатор, який уже активно використовують наші військові.

Що справді є рідкістю, то це безпілотні ударні гелікоптери. В Україні одним із таких є МІ-8, який може підніматись на невелику відстань та непомітно для ворога вразити ціль.

Розробляють у нас і безпілотні наземні апарати, а в Укроборонпромі уже працюють над тим, щоб зробити безпілотну версію БТР-4.

Почнуть озброювати в Україні і літаки – уже розробили ракетний комплекс Скіф. Він має виняткову влучність системи та посів перше місце серед конкурентів.

Виходить на випробування і новий мобільний міномет, який нашпигований електронікою і повністю автоматизований.

А от знаменитий танк Оплот випробування давно пройшов. Утім мусив розпочати їх знову, аби замінити наявні в ньому російські вузли. Саме його планують показати на параді до 30-річчя Незалежності України.

Потихеньку розгортається в Україні й виробництво боєприпасів. Особливо снарядів великих калібрів, дефіцит яких у Збройних Силах уже близький до критичного. Продовжують розробляти і гвинтівки.

Загалом цьогорічна виставка підтвердила чималий експортний потенціал українських виробників. Новітні зразки техніки в наш час з’являються буквально з космічною швидкістю. Головне, щоб наші військові мали гроші на їх закупівлю.

Фото: Укроборонпром