28 червня свій день народження святкує американський підприємець та інженер Ілон Маск. Цьогоріч бізнесмену виповнилося 50 років.

PayPal, SpaceX, SolarCity, Hyperloop, Cybertruck – ці слова знайомі кожному, і саме Ілон Маск має до них безпосереднє відношення.

Сучасний геній, винаходами якого користується весь світ, або ж безумець, відомий неоднозначними та провокаційними висловлюваннями? Ким би не був Ілон Маск, його відкриття однозначно кардинально вплинули на наше життя.

Факти ICTV згадали винаходи Ілона Маска, що змінили світ.

PayPal

Напевне, кожен із нас купував щось в інтернет-магазині, та оплачував товар, не встаючи з місця. Саме Ілон Маск став тим, хто придумав здійснювати покупки, не виходячи з дому.

У 1999 році Маск спільно із кваліфікованими фахівцями та стартапом Confinity створив першу в світі електронну платіжну систему X.com, яка в наш час відома як PayPal.

SpaceX

Понад 19 років Ілон Маск є засновником першої у світі компанії, яка створює космічні кораблі.

Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy – за запуском цих ракет стежив увесь світ.

На окрему увагу заслуговують космічні кораблі Dragon. Зокрема, розроблений на замовлення NASA Dragon 2, який може перевозити до семи астронавтів за раз, і Crew Dragon.

Ілон Маск і Марс – вже як слова-синоніми. Підприємець займається удосконаленням Dragon, щоб той зміг літати на Марс.

SolarCity

Компанія SolarCity займається створенням сонячних енергосистем, які встановлюються на дахах будівель – будинків, офісів, торгових центрів.

Головна ідея – менше грошових витрат і допомога навколишньому середовищу. Адже сонячні електростанції – це екологічно.

SolarCity – це дочірня компанія Tesla Motors.

Hyperloop

Високошвидкісний форвакуумний поїзд Hyperloop – це поодинокі капсули, які будуть пересуватися надземним трубопроводом. Їхня швидкість – 480-1102 кілометрів на годину.

У компанії планують, що серійні капсули вміщатимуть до 28 пасажирів.

Поки що гіперпетля – на стадії розробки та випробувань, які проводять у США. І якщо все пройде успішно, такі високошвидкісні поїзди точно змінять світ і заощадять час багатьом людям.

Cybertruck

Автомобіль Tesla Cybertruck виконаний у стилі кіберпанк – і має незвичну форму. Він буде броньованим та вироблятися із високоякісного матеріалу. На даху пікапа – сонячні батареї, які дозволять йому проїхати до 800 км без підзарядки.

Ось такий він – автомобіль майбутнього.

Читайте:

Маск показав фото космічного корабля Starship SN16

Ілон Маск про підкорення Марсу