1 липня Верховна рада ухвалила законопроект, який дозволить споживачам отримувати гарантію та чек на придбану техніку у цифровому форматі.

За даними Міністерства цифрової трансформації України, ця ініціатива значно спростить життя як покупцям, так і власникам бізнесу.

Споживачам більше не потрібно буде зберігати чеки та гарантійні талони для ремонту чи обміну техніки. А також не доведеться перейматися через те, що паперові документи будуть загублені чи пошкоджені.

Компанії зможуть надавати всі необхідні дані в електронній формі без зайвих паперів.

Така практика вже давно існує у країнах Європи, а сервісні центри світових брендів приймають товар у ремонт, перевіряючи інформацію у своїх внутрішніх базах.

Наприклад, американська компанія Apple дивиться термін гарантії на сайті по IMEI-номеру гаджета.

Крім цього, електронні чеки не несуть жодної шкоди навколишньому середовищу, тому вони вони є економічно вигідними.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV юрист Іван Ліберман пояснив, що завдяки електронним документам значно зменшиться рівень бюрократії в країні.

Проте, це ініціатива, яка потребуватиме величезної кількості змін, доповнень і кореляцій.

– Лише згодом стане відомо, як працюватиме цей правовий електронний механізм і хто матиме прямий, а хто особливий доступ до баз даних і реєстрів. Такий механізм повинен гарантувати унеможливлення викрадення і несанкціонуваного втручання в ці реєстри, – додав юрист.

Іван Ліберман зазначив, що найімовірніше, споживачі будуть зобов’язані створити електронні кабінети, де зберігатимуться всі документи у цифровому форматі.