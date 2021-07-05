Honor показала свій флагман на новітньому процесорі Snapdragon 888 Plus – Honor Magic 3. Це перший смартфон компанії після відділення від китайської компанії Huawei наприкінці 2020 року.

Компанія вирішила опублікувати тизер-постер девайса. За даними інсайдерів, смартфон буде повноцінно представлений у серпні цього року.

На постері видно не так багато. Смартфон повернутий задньою стороною, а напівкруглий силует – це блок основної камери, яка розташована посередині. Такий дизайн нагадує Huawei Mate 30 або Mate 40, у яких блок камер також був посередині.

Смартфону приписують зовсім різні якості. Так, наприклад, інсайдери повідомляли, що Honor Magic 3 може отримати повноцінну підекранну камеру. Якісної фронтальної камери ще не було в смартфонах серійного виробництва.

З огляду на те, що минуле покоління Honor представили у вигляді слайдера, інформація про піддісплейну камеру звучить логічно.

Судячи з контурів задньої частини девайса, це буде великий смартфон із великим блоком камери.

Зазначимо, Magic 3 розроблявся, коли Honor залишалася частиною Huawei, тому вплив материнської компанії на дизайн телефона очевидний.

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Джерело: ixbt.com

Фото: Equal Leaks