Як поставити пароль на додаток – інструкція

Захист телефону – надзвичайно важлива річ у сучасному світі. Бо саме у ньому ми зберігаємо максимум особистої інформації. І не хотілося б, щоб її побачила чужа людина.

Тому існують паролі. Ми можемо поставити їх на сам телефон, але є ще функція захисту окремих додатків. Їх можна ставити на галерею, повідомлення, пошту, соцмережі та інше, де може зберігатись конфіденційна інформація.

Факти ICTV розкажуть, як поставити пароль на додаток.