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Як поставити пароль на додаток – інструкція
Факти / Lifestyle / Техніка
Дарина Реготун |
Як поставити пароль на додаток – інструкція

Як поставити пароль на додаток – інструкція

Захист телефону – надзвичайно важлива річ у сучасному світі. Бо саме у ньому ми зберігаємо максимум особистої інформації. І не хотілося б, щоб її побачила чужа людина.

Тому існують паролі. Ми можемо поставити їх на сам телефон, але є ще функція захисту окремих додатків. Їх можна ставити на галерею, повідомлення, пошту, соцмережі та інше, де може зберігатись конфіденційна інформація.

Факти ICTV розкажуть, як поставити пароль на додаток.

Крок 1. Відкрийте налаштування телефону

У спеціальному меню або на робочому столі знайдіть Налаштування вашого смартфону. Цей крок є початковим для будь-яких операційних систем.

Як поставити пароль на додаток – інструкція

Крок 2. Знайдіть опцію для захисту додатків

Вибір наступного пункту після переходу до налаштувань залежить від типу операційної системи вашого телефону.

Для Android натисніть на розділ Програми, а далі опцію Захист програм.

Як поставити пароль на додаток – інструкція

Для iPhone потрібно знайти пункт Час використання, а потім Обмеження використання додатків управління/Блокування додатків чи певного вмісту.

Як поставити пароль на додаток – інструкція

Крок 3. Оберіть потрібні вам програми та поставте на них захист

В кінці потрібно обрати додатки на телефоні, які ви хочете захистити. На них система запропонує поставити пароль, графічний ключ або відбиток.

Як поставити пароль на додаток – інструкція

Також поставити пароль на додаток на телефоні можна через спеціальні програми, наприклад, AppLock або 1Password. Їх ви можете завантажити через Google Play або App Store.

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