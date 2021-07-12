Як поставити пароль на додаток – інструкція

Крок 1. Відкрийте налаштування телефону
Крок 2. Знайдіть опцію для захисту додатків
Вибір наступного пункту після переходу до налаштувань залежить від типу операційної системи вашого телефону.
Для Android натисніть на розділ Програми, а далі опцію Захист програм.
Для iPhone потрібно знайти пункт Час використання, а потім Обмеження використання додатків управління/Блокування додатків чи певного вмісту.
Крок 3. Оберіть потрібні вам програми та поставте на них захист
В кінці потрібно обрати додатки на телефоні, які ви хочете захистити. На них система запропонує поставити пароль, графічний ключ або відбиток.
Також поставити пароль на додаток на телефоні можна через спеціальні програми, наприклад, AppLock або 1Password. Їх ви можете завантажити через Google Play або App Store.