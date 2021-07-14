Інженери з Каліфорнійського університету створили унікальний пристрій, який виробляє електроенергію з поту навіть під час бездіяльності людини.

Щоб підживлювати енергією пристрій, вчені розмістили його на кінчиках пальців. Це місце сильно пітніє навіть під час сну. Для порівняння, пальці виділяють в 100-1000 разів більше поту, ніж будь-яка інша частина людського тіла. Така особливість часто залишається непоміченою – виділення швидко випаровуються.

– Наша розробка стане в нагоді в будь-якій повсякденній діяльності, пов’язаній з дотиками. Її мета полягає в тому, щоб вона працювала на вас без будь-яких зусиль, – сказав професор наноінженерії Джозеф Ван.

Професор Ван і інші автори дослідження описали її як святий Грааль збирачів енергії, оскільки вона не покладається на будь-які зовнішні нерегулярні джерела енергії, такі як сонячне світло або рух.

Новий пластир за 10 годин здатний зібрати досить енергії з пальців, щоб підживлювати смарт-годинник протягом доби.

Пристрій також може збирати енергію під час тиску – коли людина друкує на клавіатурі або грає на піаніно. У теорії, розробку можна використовувати для підзарядки гаджетів, зокрема смартфонів і розумних годинників.