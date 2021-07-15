Новий телевізор від LG OLED R TV буде коштувати $100 тис. Новинку можна придбати на території США.

Головна особливість пристрою – можливість ховати дисплей в підставку. Нові технології дозволяють згорнути екран всередину нижньої частини, в якій розміщені динаміки та інша електроніка.

Характеристики LG OLED R TV також вражають – 65-дюймовий екран отримав підтримку якості в 4K.

У скрученому положенні видно тільки частину OLED R для зображення часу, погоди та іншої інформації. Звукова система підтримує Dolby Vision, AirPlay 2 і HomeKit.

Дисплей підтримує й ігровий режим – картинка може зображатися у форматі 4K і з частотою в 120 Гц.

Раніше компанія встигла випустити й дешевші телевізори – найдешевший із серії A1 продається за ціною від $1 299, а найдорожчий за $3 199. Усі моделі підтримують формат в 4K, як і складаний флагман. Основна різниця між ними – діагональ дисплея. Вона варіюється від 48 до 77 дюймів. Наприклад, модель C1 коштує $5 999 доларів, і навіть топові пристрої не зрівняються в ціні з LG OLED R TV.

Фото: LG, Unsplash