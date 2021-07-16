Як запланувати повідомлення в Телеграм – інструкція

Крок 1. Відкрийте чат та напишіть повідомлення
Крок 2. Утримуйте опцію Надіслати повідомлення
Для мобільної версії месенджера вам потрібно утримувати кілька секунд кнопку Надіслати повідомлення, після чого на екрані з’являться дві опції: Надіслати без звуку та Надіслати пізніше. Вам необхідно обрати другу функцію.
Для використання цієї функції на комп’ютері вам треба натиснути на опцію правою кнопкою миші.
Крок 3. Оберіть зручну дату та час для надсилання повідомлення
Крок 4. Відкрийте розділ Заплановані повідомлення
Повідомлення вже заплановане. Ваш співрозмовник отримає його в обраний час. Тепер воно зберігається у розділі Заплановані повідомлення.
Для відкриття функції запланованого повідомлення вам треба відкрити чат та натиснути на кнопку внизу екрана. Вона виглядає як годинник зі стрілкою.
У цьому вікні ви можете змінити текст та час відправлення повідомлення або взагалі скасувати надсилання.