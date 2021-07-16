Як запланувати повідомлення в Телеграм – інструкція

Для мобільної версії месенджера вам потрібно утримувати кілька секунд кнопку Надіслати повідомлення, після чого на екрані з’являться дві опції: Надіслати без звуку та Надіслати пізніше. Вам необхідно обрати другу функцію.

Для використання цієї функції на комп’ютері вам треба натиснути на опцію правою кнопкою миші.