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Як запланувати повідомлення у Telegram
Факти / Lifestyle / Техніка
Єлизавета Ловцова |
Як запланувати повідомлення у Telegram

Як запланувати повідомлення у Telegram

Telegram – один із найпопулярніших месенджерів у світі. Він приваблює користувачів зручним інтерфейсом та надійним зберіганням даних. Спілкування здійснюється за допомогою особистих повідомлень в приватних або групових чатах.

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як запланувати повідомлення в Telegram.

Крок 1. Відкрийте чат та напишіть повідомлення

Для створення запланованого повідомлення вам треба обрати потрібний чат та написати текст, який ви хочете надіслати.

Як запланувати повідомлення в Телеграм – інструкція

Крок 2. Утримуйте опцію Надіслати повідомлення

Для мобільної версії месенджера вам потрібно утримувати кілька секунд кнопку Надіслати повідомлення, після чого на екрані з’являться дві опції: Надіслати без звуку та Надіслати пізніше. Вам необхідно обрати другу функцію.

Для використання цієї функції на комп’ютері вам треба натиснути на опцію правою кнопкою миші.

Як запланувати повідомлення в Телеграм – інструкція

Крок 3. Оберіть зручну дату та час для надсилання повідомлення

Потім вам треба призначити дату та час відправлення запланованого повідомлення. Після цього натиснути  на функцію Надіслати.

Як запланувати повідомлення в Телеграм – інструкція

Крок 4. Відкрийте розділ Заплановані повідомлення

Повідомлення вже заплановане. Ваш співрозмовник отримає його в обраний час. Тепер воно зберігається у розділі Заплановані повідомлення.

Для відкриття функції запланованого повідомлення вам треба відкрити чат та натиснути на кнопку внизу екрана. Вона виглядає як годинник зі стрілкою.

Як запланувати повідомлення в Телеграм – інструкція

У цьому вікні ви можете змінити текст та час відправлення повідомлення або взагалі скасувати надсилання.

Фото: Depositphotos

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