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Факти / Lifestyle / Техніка
Микола Олефіренко |

Мережа обговорює танці роботів Boston Dynamics: Стануть машинами смерті

Робот Boston Dynamics

У соціальній мережі Twitter з’явилося відео з роботами, що танцюють під музику. Головний цифровий фахівець Salesforce Вала Афшар опублікував відео, на якому робот Boston Dynamics рухається під пісню Contours – Do You Love Me.

Пізніше на відео з’являється робот-собака, якого компанія назвала Спот.

– Уявіть, що машини зі штучним інтелектом зможуть робити у наступні 5-10 років, – додав до відео Афшар.

Ролик набрав величезну популярність – його вже ретвітнуло понад 35 тис. користувачів.

Відео Афшара привернуло увагу навіть Ілона Маска.

Втім, знайшлися і ті користувачі, які висловили побоювання з приводу майбутнього.

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Багато людей назвало розвиток технології відсутністю пріоритетності інших світових проблем, як от зміна клімату та охорона здоров’я.

Інші ж вважають роботів моторошними.

– Ці штуки стануть машинами смерті, – написав один користувач Twitter.

 

Компанія Boston Dynamics вже протягом багатьох років займається створенням роботів, які зможуть допомагати рятувальним службам під час проведення операцій.

Раніше роботи Boston Dynamics вже танцювали під пісню BTS IONIQ: I’m On It. У зйомках відео взяло участь відразу сім роботів моделі Spot, які виконували синхронні рухи.

Насправді роботи не реагують на музику, як це може здатися. У компанії Boston Dynamics повідомили, що в них вбудовані внутрішні годинники, які відповідають за виконання руху під музику.

Джерело: Entrepreneur

Фото: Vala Afshar

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