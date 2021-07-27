Глава Tesla Ілон Маск розкритикував компанію Apple під час квартальної конференції. Мільярдерові не сподобалася політика в App Store, а також використання кобальту в акумуляторах iPhone і Mac.

Під час конференції Маска запитали про плани Tesla зі створення станцій Supercharging для зарядки електрокарів, якими зможуть користуватися автомобілі конкурентів. Генеральний директор Tesla пояснив, що мета компанії – не створити обгороджений сад, як це зробила Apple.

– Наша мета – підтримати появу стійкої енергетики. Ми не плануємо створювати обгороджений сад для перемоги над конкурентами, як це використовують деякі компанії, – поділився Маск.

Коли інженера запитали про ланцюжок постачання авто Tesla, він знову згадав про Apple. Маск пояснив, що Apple використовує батарею на 100% з кобальту, тоді як у Tesla його набагато менше:

– В середньому ми використовуємо в акумуляторах Tesla до 2% кобальту, на відміну від Apple, – доповнив Ілон Маск.

Раніше компанію Apple вже звинувачували у використанні цього рідкісного металу. Поклади цієї корисної копалини розташовані в Африці, і добувають її з порушенням виробничих норм.

Довгострокова мета Apple – повністю виключити необхідність видобутку корисних копалин, використовуючи тільки перероблені матеріали. За словами експертів, це надзвичайно амбіційна мета, яка не буде реалізована найближчим часом.

Джерело: 9to5Mac