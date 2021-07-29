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Як зробити маршрут в Google maps
Факти / Lifestyle / Техніка
Єлизавета Ловцова |
Як зробити маршрут в Google maps

Як зробити маршрут в Google maps

Google maps – один із найзручніших додатків для прокладання маршруту. Інтерфейс додатка можна використовувати в онлайн-режимі, але завдяки функції офлайн-збереження багато опцій доступні без підключення до інтернету.

Найпопулярнішою функцією є створення власних маршрутів. Їх можна зберегти та використовувати, коли у цьому з’явиться потреба, або поділитися з іншими людьми.

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як зробити маршрут на Google maps.

Крок 1. Відкрийте додаток Google maps

Для початку роботи вам треба увійти в акаунт та натиснути на кнопку Головне меню.

Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

Крок 2. Оберіть функцію Створити карти

Далі вам потрібно відкрити функцію Мої місця та натиснути на розділ Карти.

Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

Після цього відкриється розділ ваших маршрутів. Вам треба натиснути на кнопку Створити карту.

Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

Крок 3. Додайте назву та описання маршруту

Наступним кроком буде створення самого маршруту. Для цього вам треба натиснути на кнопку Додати маршрут.

Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

Після цього можна додати назву карти та коротко описати прокладений маршрут.

Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

Крок 4. Уведіть пункт відправлення та призначення

З лівого боку у вас з’являться поля, куди ви зможете внести потрібні адреси. Також там можна обрати вид транспорту, яким ви плануєте користуватися.

Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

Після цього додаток самостійно прокладе маршрут. Щоб додати ще одну точку, треба натиснути на функцію Додати пункт призначення.

Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

Крок 5. Подивіться на прокладений маршрут

Ваш маршрут вже створений. За потреби ви можете натиснути на функцію Попередній перегляд.

Використавши цю функцію, ви зможете подивитися, як буде виглядати створена карта в режимі Тільки читання, або внести зміни у прокладений маршрут.

Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

Крок 6. Відкрийте доступ до маршруту

Прокладеним маршрутом можна поділитися, повернувшись до головного меню та обравши функцію Поділитися.

Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

Після цього вам потрібно увімкнути доступ за посиланням або зробити його загальнодоступним.

Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

За потреби ви можете поділитися посиланням на маршрут або надіслати запрошення для спільного доступу.

Для цього вам потрібно скопіювати посилання та надіслати його зручним способом: на електрону пошту або в особисті повідомлення у будь-якому месенджері.

Фото: Unsplash

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