Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

Крок 1. Відкрийте додаток Google maps
Крок 2. Оберіть функцію Створити карти
Крок 3. Додайте назву та описання маршруту
Крок 4. Уведіть пункт відправлення та призначення
Крок 5. Подивіться на прокладений маршрут
Крок 6. Відкрийте доступ до маршруту
Прокладеним маршрутом можна поділитися, повернувшись до головного меню та обравши функцію Поділитися.
Після цього вам потрібно увімкнути доступ за посиланням або зробити його загальнодоступним.
За потреби ви можете поділитися посиланням на маршрут або надіслати запрошення для спільного доступу.
Для цього вам потрібно скопіювати посилання та надіслати його зручним способом: на електрону пошту або в особисті повідомлення у будь-якому месенджері.