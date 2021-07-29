Як зробити маршрут в Google maps – інструкція

Google maps – один із найзручніших додатків для прокладання маршруту. Інтерфейс додатка можна використовувати в онлайн-режимі, але завдяки функції офлайн-збереження багато опцій доступні без підключення до інтернету.

Найпопулярнішою функцією є створення власних маршрутів. Їх можна зберегти та використовувати, коли у цьому з’явиться потреба, або поділитися з іншими людьми.

Факти ICTV підготували покрокову інструкцію, як зробити маршрут на Google maps.