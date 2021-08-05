Продаємо, те що потрібно: Епіцентр оголосив про запуск розпродажів електроніки

Знижки люблять всі, а чекати вміють одиниці. Та щоб придбати електроніку за вигідною ціною, не обов’язково чекати чорної п’ятниці або зимового розпродажу.

Адже інтернет-магазин Епіцентр вже зараз запускає масштабні акції на телевізори та іншу електроніку – сотні товарів за акційною ціною. Зниження цін також буде в торговому залі гіпермаркету, але більшість покупців все ж надають перевагу онлайн-шопінгу, адже так зручніше.

Під час акцій щодня будуть додаватися нові товари, але крім привабливої ціни, зареєстровані користувачі зможуть отримати крутий кешбек на свою бонусну картку Вигода. Отриманими балами можна буде сплатити майбутні покупки.

У цьому сезоні Епіцентр додав у свій каталог величезну кількість новинок електроніки 2021 року.

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Тут є все: навушники, смарт-годинники і смарт-браслети, Bluetooth-колонки, фото- і відеотехніка, комплекти для розумного будинку, ігрові приставки і навіть електротранспорт, який набирає все більшої популярності серед нашого населення, а також багато-багато інших цікавих девайсів.

Звичайно, це не весь перелік товарів, які мають акційну ціну. З докладним каталогом, характеристиками, фото і описом до кожної позиції ви можете ознайомитися на сайті продавця Епіцентр.

Радує і той факт, що знижки поширюються навіть на новинки 2021 року, наприклад:

купити ноутбук, смартфон, планшет або домашній кінотеатр можна з економією до 15%;

в разі покупки смарт-годинника, кнопкового телефона, акустичної системи, веб-камери, клавіатури вийде заощадити до 20%;

на вибрані моделі телевізорів, Smart-TV і телевізорів з wi-fi підключенням, а також на роутери

Чудова новина для геймерів, адже зараз на ігрові миші, клавіатури та монітори поширюється знижка до 50%. А це означає, що саме час оновити свій геймерський майданчик, витративши мінімальну кількість грошей.

Оскільки акції вже запущені, не варто зволікати, адже кількість товарів обмежена. До того ж, прикро буде втратити шанс купити 65-й дюймовий телевізор Samsung за акційною ціною 27 499 грн, замість 33 999 грн – економія становить 6 500 грн.

Або смартфон Apple iPhone 12 mini 4/64GB за 22 999 грн, замість 25 999.

Крім того, що інтернет-магазин Епіцентр запустив знижки на товари, він також пропонує безкоштовну доставку акційних телевізорів по всій території України.

Тобто ви можете скористатися кур’єрською доставкою на вказану адресу або отримати товар у відділеннях поштових операторів, не витративши на це ані копійки.

Загалом у розділі Електроніка інтернет-магазину Епіцентр наразі діє розпродаж більш ніж у 20 категоріях.