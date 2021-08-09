NFC – це технологія бездротового зв’язку, за допомогою якої можна обмінюватися фотографіями, посиланнями на сайти та оплачувати покупки. З англійської мови Near Field Communication перекладається, як зв’язок на невеликих відстанях.

Де використовують

Технологію NFC використовують:

– для оплати послуг чи товарів;

– під час передання даних (фото, музики, документів);

– як електронний ключ чи посвідчення особи (NFC-чип з інформацією про власника);

– для переказу коштів;

– як можливість дізнатись адресу, телефон, час роботи банку за допомогою NFC-мітки.

Чи підтримує мій телефон NFC

На вашому Android зайдіть у Налаштування та оберіть пункт Ще. Якщо ви побачили рядок під назвою NFC, тоді ваш телефон підтримує цю функцію.

У iPhone функція NFC увімкнена автоматично, вам потрібно тільки під’єднати свою платіжну карту до програми Apple Pay.

Як увімкнути та вимкнути функцію NFC на телефоні

Увімкнути

У розділі Налаштування, перейшовши у пункт Ще, активуйте перемикачі біля назв NFC та Android Beam.

Вимкнути

Деактивуйте перемикач біля назви NFC.

Як працює NFC

Важливо, щоб у обох пристроїв, які використовуватимуться для передання даних, були увімкненні функції NFC і Android Beam;

Коли з’єднання буде встановлено, пристрої завібрують та дадуть звуковий сигнал.

Коли передання даних завершиться, пристрій знову дасть звуковий сигнал.

Як передати файли та дані за допомогою NFC

Відкрийте необхідний файл, додаток чи контент на смартфоні. Розмістіть обидва пристрої задніми спинами один до одного та погодьтесь на передання даних. Після завершення обміну ви почуєте звуковий сигнал.

Як оплатити покупки за допомогою NFC

Відкрийте додаток Google Pay і виконайте вказівки з налаштування, які підкажуть вам, як додати банківську карту.

Під час оплати послуг або товару просто відкриєте додаток Google Pay та прикладіть телефон до термінала.

Як додати карту в GOOGLE PAY – інструкція

Крок 1. Відкрийте Google Pay.

Крок 2. Внесіть дані банківської картки.

Крок 3. Прийміть умови використання.

Крок 4. Підтвердіть дані банківської карти.

Крок. 5. Використовуйте Google Pay.

Розгорнуту покрокову інструкцію: як додати карту в Google Pay, – ви зможете переглянути у матеріалі на сайті Факти ICTV.