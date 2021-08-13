Компанія Xiaomi випустила перше відео за участю чотириногого робота CyberDog, анонс якого відбувся 10 серпня.

Відеоробота вперше показала CyberDog у русі. Сюжет ролика розгортається в лабораторії високих технологій, де відбувається збірка робота. Вивчаючи околиці, CyberDog раптово виконує сальто назад, про який Xiaomi розповідала ще в анонсі. На жаль, приземлення після трюку китайці так і не показали. На відео також можна розглянути всі дрібні деталі, необхідні для пересування.

Компанія планує видати тисячу роботів розробникам по всьому світу. Вони навчатимуть CyberDog унікальним трюкам.

Новенький CyberDog коштуватиме від $1,5 тис. Американський робот Spot від компанії Boston Dynamics доступний для покупки за $74 тис. Китайська новинка має величезну кількість подібностей з головним конкурентом.

Мозком робопса буде модуль Jetson Xavier NX від Nvidia, розроблений для автономних пристроїв. Він також оснащений величезною кількістю датчиків для орієнтування у просторі та аналізу місцевості.

– CyberDog здатний аналізувати своє оточення в режимі реального часу, створювати навігаційні карти, визначати направлення та уникати перешкод, – повідомили в Xiaomi під час презентації.

Вага роботизованого помічника – близько 3 кг. Для порівняння, робопес Spot важить 5,2 кг. Управління CyberDog здійснюється через мобільний додаток.

Аналогічний робот від Boston Dynamics вже встиг стати зіркою інтернету – чотириногий Spot станцював під популярну пісню.

Відео з танцями привернуло увагу навіть Ілона Маска.

Джерело: Xiaomi

Фото: Xiaomi