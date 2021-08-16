Магазин 220Volt: ваш надійний провідник у світ електрики

Кожна інженерна система у приміщенні має важливу функціональну цінність. Але саме електрика потребує найбільшої уваги.

Неправильний вибір, монтаж, налаштування та експлуатація електроприладів можуть вивести з ладу коштовне обладнання, або, що гірше, призвести до аварій із сумними наслідками.

Саме тому вкрай важливо дослухатися порад та користуватися послугами кваліфікованих спеціалістів-професіоналів.

Також не менш важливо купувати електричну апаратуру за допомогою перевірених постачальників, які здатні відповісти за якість свого товару, підтверджуючи її завіреними документами та сертифікатами.

Одним із таких є онлайн-магазин 220Volt, що належить підприємству Комел-Електро. Компанія була заснована у 1996 році, і фахівці-спеціалісти вже більше 20 років займаються вирішенням проблем якості мереж електроживлення і при цьому використовують передові досягнення світової науки і власні розробки.

Більше інформації можна дізнатися за посиланням https://220volt.com.ua/.

Що пропонує фірма

Компанія займається розв’язанням проблем якості мереж електропостачання, для чого застосовує провідні досягнення світової науки та власні розробки.

Мешканці столиці та області можуть скористатися послугами спеціалістів компанії щодо встановлення, монтажу та налаштування обладнання.

Кияни також можуть розраховувати на допомогу професіоналів у складанні проектної документації розділу електропостачання та освітлення житлових або промислових об’єктів, в узгодженні проекту в Київенерго та інших профільних установах.

Та основним напрямом діяльності підприємства є продаж електричного обладнання:

Стабілізатори напруги.

Електрогенератори (бензинові, дизельні, газові).

Акумуляторні батареї.

Джерела безперебійного живлення.

Інвертори.

Сонячні електростанції.

Зарядні пристрої.

Обладнання для систем водопостачання (насоси, мотопомпи, гідроакумулятори тощо).

Опалювальне обладнання.

Тепла підлога.

Комплектування для систем освітлення.

Прилади для вимірювання та контролю споживання електрики.

Доставлення здійснюється до усіх регіонів України, де працює одна з транспортних компаній: Нова пошта, Делівері, SAT, Євроекспрес, Інтайм, Нічний експрес, Meest Express, Автолюкс, DHL.

Замовлення можна зробити онлайн або телефоном. Способи доставлення та оплати обговорюються з менеджером індивідуально під час оформлення заявки.