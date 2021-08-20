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Факти / Lifestyle / Техніка
Максим Зайченко |

Facebook запустив додаток для відеозустрічей Horizon Workrooms

фейсбук

Соціальна мережа Facebook запустила бета-версію додатка Horizon Workrooms. З його допомогою колеги можуть влаштовувати зустрічі по відеозв’язку.

Про це повідомляється в блозі Facebook.

У цьому сервісі є можливість використовувати технологію віртуальної реальності. У кожного учасника відеозустрічі може бути свій анімований аватар.

Додаток можна безкоштовно завантажити в ігровій системі віртуальної реальності Oculus Quest 2 в тих державах, де підтримується ця гарнітура.

Користувач також має можливість приєднатися до віртуальної зустрічі за допомогою відеодзвінка, без створення анімованого аватара.

Також в Horizon Workrooms можна використовувати віртуальну дошку для написання будь-яких ідей. Ці дошки можна експортувати у вигляді зображення. Також в робочому просторі додатки можна обмінюватися файлами та посиланнями.

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Фото: Unsplash

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