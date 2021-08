Соціальна мережа Facebook запустила бета-версію додатка Horizon Workrooms. З його допомогою колеги можуть влаштовувати зустрічі по відеозв’язку.

Про це повідомляється в блозі Facebook.

У цьому сервісі є можливість використовувати технологію віртуальної реальності. У кожного учасника відеозустрічі може бути свій анімований аватар.

Додаток можна безкоштовно завантажити в ігровій системі віртуальної реальності Oculus Quest 2 в тих державах, де підтримується ця гарнітура.

Introducing Horizon Workrooms on @Oculus Quest 2: your new virtual meeting room to sketch ✍️, brainstorm???? and collaborate with your team ???? — no matter where you are. We think it’s one of the best ways to work if you can’t be physically in the same room. pic.twitter.com/YcbYKtzUGj

