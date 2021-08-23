Viking металоконструкції – перевірений постачальник надійних рішень

Облаштування приватних будинків, дач, виробничих чи промислових об’єктів, гаражів та інших будівель є найважливішим елементом комфорту і безпеки.

Іноді навіть простий навіс, паркан або елемент декору є чинником завершення композиції і дизайну. Тому слід звернутися до фахівців, де буде запропоновано не тільки якісне обслуговування, а й надійні технічні рішення.

Асортимент вражає, адже категорій товарів кілька:

ворота;

навіси;

козирки;

автоматика для воріт;

фурнітура.

Фахівці Viking металоконструкції мають великий досвід у виробництві та подальшій установці замовлених елементів.

Крім того, клієнти завжди можуть зробити індивідуальне замовлення з урахуванням необхідної автоматики, фурнітури, матеріалу і його відтінків.

Ворота – основа пропозицій

Ключова спеціалізація компанії – виробництво воріт різного типу та призначення. Зараз в асортименті можна знайти такі варіанти воріт:

Відкатні . Оптимальний варіант для закритої території. Закриваються і відкриваються убік за допомогою роликів. Вони оснащуються електричним приводом, замком та іншою необхідною фурнітурою.

. Оптимальний варіант для закритої території. Закриваються і відкриваються убік за допомогою роликів. Вони оснащуються електричним приводом, замком та іншою необхідною фурнітурою. Розпашні. Найпростіші та найдешевші, встановлюються на дві стулки з використанням підшипників посиленого типу. Незважаючи на те, що це вічна класика, у деяких випадках це єдиний можливий варіант захисту.

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Ролетні . Така конструкція заощадить простір. В основі використовуються гнучкі полотна з алюмінію, які намотуються на спеціальний вал. Усередині ці полотна доповнюються пінополіуретаном, гарантуючи теплоізоляцію.

. Така конструкція заощадить простір. В основі використовуються гнучкі полотна з алюмінію, які намотуються на спеціальний вал. Усередині ці полотна доповнюються пінополіуретаном, гарантуючи теплоізоляцію. Секційні. Подібний варіант, як і попередня конструкція, але замість ламелей застосовуються сендвіч-панелі. Є можливість придбати cекційні (гаражні) ворота з вікном, дверми, замками, ручками та іншими елементами.

Кожен вид продукції виготовляється самостійно фахівцями компанії з урахуванням загальних стандартів якості та надійності.

Навіси для будинку

Друга велика категорія пропозицій від Viking металоконструкції. Навіси використовуються біля будинку або на відкритій території як спосіб захистити автомобіль або окремі елементи від опадів і прямих сонячних променів.

Є кілька варіантів виконання навісів:

тент (найдешевший спосіб облаштувати навіс, бо використовується проста брезентова тканина);

полікарбонат (досить якісний захисний матеріал, який має відмінну світлопропускну здатність і кілька варіантів відтінків на вибір);

металочерепиця (в основі використовуються оцинковані листи товщиною 4,5 мм і кілька варіантів кольорів);

металопрофіль (використовуються профільовані листи, які прослужать більше 20 років).

Необхідно лише вказати свої вимоги і переваги, після чого майстри сформують ескіз майбутньої будови.

Переваги співпраці

Клієнти отримують якісне обслуговування, а також оптимальне співвідношення вартості та якості. Гарантується оперативність у виконанні замовлень, безкоштовна доставка і подальша професійна установка.