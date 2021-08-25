Офіс вдома: як облаштувати повноцінний кабінет для віддаленої роботи

У зв’язку з епідемічною ситуацією все більше фахівців переходять на віддалену роботу. Карантини і локдауни навчили українців підлаштовуватися під будь-які умови праці, робота вдома замість офісу – далеко не найгірше рішення.

Однак для дистанційної роботи необхідно мати творчий простір, де буде комфортно виконувати щоденні завдання. У побуті це вдається не всім – далеко не в кожній оселі знайдеться місце для особистого робочого кабінету, тому доводиться все планувати з огляду на наявну площу.

Ось кілька ідей, які допоможуть організувати віддалену роботу в будь-якій оселі.

Балкон

Одним з найбільш недооцінених місць був і залишається балкон або лоджія. Добре, якщо балконний простір зовні утеплений, і взимку можна працювати за наявності найпростішого обігрівача.

Для початку вибираємо офісні меблі на сайті amf.ua, уважно вивчаючи габарити. Не беріть занадто широкі офісні крісла, вони просто знищать корисний простір, і робота перетвориться на справжнє катування.

Під час переробки балкона під кабінет на окрему увагу заслуговує освітлення. Вдень проблеми може створювати сонячне світло – доведеться рятуватися за допомогою штор чи жалюзі, вночі вистачить і настільної лампи.

Заздалегідь подумайте про москітну сітку, оскільки світло буде приваблювати велику кількість комах.

Все інше, необхідне для облаштування офісу вдома, можна знайти і придбати, якщо просто перейти за посиланням на сайт AMF.ua.

Спальня

Ще одним непоганим місцем для організації робочого простору є спальна кімната. На відміну від кухні чи вітальні, спальня використовується вночі. Тому вдень ніхто не заважатиме вашій роботі.

Щоб заощадити простір, тут можна розмістити відкидний стіл, який закріплюється на стіні. Для візуального розділення простору можна встановити невеликий стелаж.

Робота на землі

У приватному будинку місця для організації віддаленої роботи набагато більше. В теплу пору року можна використовувати терасу, працюючи на свіжому повітрі.

Також підійде гараж чи будь-яка інша споруда господарського призначення. Однак слід переконатися, що в цих місцях досить надійний сигнал роутера, адже без інтернету працювати дистанційно проблематично.

Замість епілогу

За статистикою, робота вдома є більш продуктивною, ніж під час перебування в офісі. Не потрібно витрачати час на дорогу, на дотримання дрес-коду і обов’язкові люб’язності з колегами.

Виконання поставлених завдань зводиться, власне, до самого процесу. Тільки для початку слід пояснити членам родини, що ваша присутність вдома не дорівнює вихідному. Інакше вони будуть відволікати, а це загрожує постійними дедлайнами.