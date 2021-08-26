Довговічність, гігієнічність та стійкість: головні переваги комерційного лінолеуму

У приміщеннях, де постійно перебуває велика кількість людей, підлога потребує особливо витривалого покриття. Зазвичай це установи, промислові організацї, медичні, навчальні заклади та навіть салони громадського транспорту.

Виробники покриттів для підлоги постійно працюють над вдосконаленням технології надстійких матеріалів. Найкраще, що сьогодні може запропонувати ринок – комерційний гомогенний лінолеум https://www.tarkett.ua/uk_UA/category-ua_C01001-komerc-yniy-gomogenniy-l-noleum.

Особливості матеріалу

Головна вимога до покриття у банку, офісі, виробничому чи складському приміщенні – здатність витримувати значні навантаження, тривалий час не втрачати властивостей та естетичного вигляду.

Гомогенний лінолеум комерційного класу, створений на основі високостійкого полівінілхлориду, цілком відповідає таким критеріям.

Сучасні технології виробництва забезпечили комерційному покриттю чимало переваг. Ось деякі з них:

збільшена зносостійкість завдяки модифікованому ПВХ і пластифікаторам у складі;

стійкість до механічних впливів. Гомогенний комерційний лінолеум – чемпіон у протистоянні таким викликам як стирання, вплив важких предметів, вага візків чи каталок;

амортизаційні властивості – гнучкість, пружність, еластичність. Вони полегшують процес укладання. Гомогенний лінолеум важить менше, ніж інші різновиди покриття;

стійкість до утворення вм’ятин;

антистатичні властивості. Вони дозволяють укладати його у кімнатах з електричним обладнанням, електрощитових тощо;

гігієнічність – лінолеум легкий у догляді. Є різновиди з антибактеріальними властивостями. Це означає, що на підлозі не виникатиме грибок та інші органічні утворення. Завдяки цьому гомогенний комерційний лінолеум підходить для використання у медичних закладах, салонах краси, косметичних кабінетах тощо;

можливість реставрації поверхні;

довговічність. За умов професійного монтажу й правильного догляду термін використання більше 25 років.

Особливості малюнка гомогенного комерційного лінолеуму

Виробники ретельно продумали навіть такий момент. На лінолеум зазвичай наносять однорідний малюнок, який не потребує суміщення під час укладання.

Малюнок пронизує всю товщу покриття, тому зберігається протягом усього терміну експлуатації. Нейтральні кольори чудово підходять для прохідних приміщень – наприклад, коридорів. На них ледь помітно пил та незначні забруднення.