Американська компанія з виробництва роботів Boston Dynamics докладно розповіла про рухи ботів Atlas, які можуть робити сальто, бігати та стрибати без підготовки.

За словами інженерів, паркур допомагає вивчити поведінку роботів, яким необхідно орієнтуватися в просторі та реагувати на оточення у режимі реального часу.

Для орієнтування у просторі використовується інформація з різних датчиків, таких як камери та лідари. Дані необхідні для виставлення положення суглобів і налаштування датчиків сили — за їхньою допомогою робот пересувається залежно від перешкод.

Atlas також використовує камеру глибини для аналізу параметрів предметів і відстані до них. Після цього інформація потрапляє до картографічної системи, яка будує моделі різних об’єктів, видимих камері робота.

Інженери дають роботу детальну карту перешкод і приблизний маршрут, за яким Atlas має рухатись. На основі отриманих даних двоногий бот повинен самостійно розрахувати траєкторію руху для виконання різних трюків.

“Мозок” робота забарвлює предмети у зоні видимості зеленим кольором, а потім змінює відтінок предмета в міру віддалення.

Кожен з рухів, які виконує Atlas під час паркуру, заснований на шаблоні, створеному заздалегідь з використанням оптимізації траєкторії. Роботу досить проаналізувати оточення та обрати потрібний рух з бібліотеки.

Раніше Boston Dynamics поділилася відеороликом, в якому гуманоїдні роботи Atlas займаються паркуром. Боти з легкістю долають смугу перешкод — бігають, стрибають, а в кінці — синхронно роблять сальто назад. Задля створення відеоролика витратили кілька місяців на навчання двоногих машин.

Джерело: Boston Dynamics

Фото: Boston Dynamics